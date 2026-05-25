Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

CSGT xử phạt tài xế lắp thiết bị ưu tiên từ phản ánh của người dân

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
25/05/2026 19:37 GMT+7

CSGT thành phố Huế vừa lập biên bản xử phạt một tài xế tự ý lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe ưu tiên khi lưu thông trên đường.

Ngày 25.5, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế về hành vi lắp đặt trái phép thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

CSGT xử phạt tài xế lắp thiết bị ưu tiên từ phản ánh của người dân - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, xử phạt nam tài xế

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, thông qua nguồn tin và hình ảnh phản ánh từ người dân về việc một ô tô cá nhân lắp thiết bị phát tín hiệu đèn ưu tiên trái phép, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. 

Lực lượng chức năng đã mời người điều khiển phương tiện là T.V.H (41 tuổi, ở thành phố Huế) đến cơ quan công an để làm việc.

Tại đây, tài xế H. thừa nhận vào khoảng 9 giờ ngày 22.5, bản thân đã điều khiển xe ô tô con mang biển kiểm soát 75A-417.XX lưu thông trên tuyến đường tránh Huế. Dù phương tiện thuộc sở hữu cá nhân và không thuộc đối tượng được quyền ưu tiên theo quy định pháp luật, anh H. vẫn tự ý thiết lập và lắp đặt hệ thống thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên xe.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nam tài xế này về hành vi “Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”. Bên cạnh hình thức phạt tiền (mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng), cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu toàn bộ thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt trái phép theo đúng quy định.


Tin liên quan

Xử phạt tài xế xe tải vượt ẩu tại khúc cua, suýt gây va chạm

Xử phạt tài xế xe tải vượt ẩu tại khúc cua, suýt gây va chạm

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe tải vượt ẩu tại khúc cua trên quốc lộ 29 sau phản ánh của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt đèn ưu tiên CSGT Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận