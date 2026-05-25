CSGT xử phạt tài xế lắp thiết bị ưu tiên từ phản ánh của người dân

Ngày 25.5, Phòng CSGT Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế về hành vi lắp đặt trái phép thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản, xử phạt nam tài xế ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, thông qua nguồn tin và hình ảnh phản ánh từ người dân về việc một ô tô cá nhân lắp thiết bị phát tín hiệu đèn ưu tiên trái phép, Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng đã mời người điều khiển phương tiện là T.V.H (41 tuổi, ở thành phố Huế) đến cơ quan công an để làm việc.

Tại đây, tài xế H. thừa nhận vào khoảng 9 giờ ngày 22.5, bản thân đã điều khiển xe ô tô con mang biển kiểm soát 75A-417.XX lưu thông trên tuyến đường tránh Huế. Dù phương tiện thuộc sở hữu cá nhân và không thuộc đối tượng được quyền ưu tiên theo quy định pháp luật, anh H. vẫn tự ý thiết lập và lắp đặt hệ thống thiết bị phát tín hiệu ưu tiên trên xe.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với nam tài xế này về hành vi “Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên”. Bên cạnh hình thức phạt tiền (mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng), cơ quan chức năng cũng tiến hành tịch thu toàn bộ thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt trái phép theo đúng quy định.



