Đường Trần Văn Giàu ùn tắc vì gỡ đèn ưu tiên: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua, tình hình giao thông tại giao lộ đường Trần Văn Giàu - Bình Minh (xã Tân Vĩnh Lộc giáp với xã Bình Lợi, TP.HCM) trở nên phức tạp. Điểm nghẽn nằm ở việc đèn tín hiệu ưu tiên (là đèn tín hiệu phụ, lắp kèm theo đèn tín hiệu giao thông) có mũi tên đi thẳng màu xanh hoặc có hình xe máy kèm mũi tên đi thẳng màu xanh cho phép xe máy được tiếp tục đi thẳng khi gặp đèn đỏ đã bị tháo dỡ, khiến lượng phương tiện dừng chờ dồn ứ.

Từ ngày đèn tín hiệu ưu tiên trên đường Trần Văn Giàu bị tháo, hàng dài xe máy phải dừng lại chờ dù phía trước đường thẳng tắp

ẢNH: TRẦN KHA

Xóa bỏ "luồng ưu tiên"

Ghi nhận thực tế tại đường Trần Văn Giàu hướng đi Tây Ninh (Long An cũ), đây là trục đường huyết mạch có mật độ xe máy lưu thông lớn, đặc biệt là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3. Trước đây, tại trụ đèn giao thông ngã ba này có đặt đèn tín hiệu ưu tiên cho phép xe máy được đi thẳng khi đèn đỏ.

"Lúc trước có đèn báo, xe máy cứ thế di chuyển nhịp nhàng nên hiếm khi kẹt. Từ ngày đèn báo bị tháo, hàng dài xe máy phải dừng lại chờ dù phía trước đường thẳng tắp, không có xe băng ngang. Đèn xanh thì thời gian quá ngắn, xe tải rẽ vào khu công nghiệp chiếm hết đường khiến xe máy phía sau không thoát đi đâu được", chị H., một người dân buôn bán gần giao lộ cho biết.

Cùng chung bức xúc, ông V. (người dân địa phương) chia sẻ: "Đường này kẹt từ sáng tới tối. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm lắp lại đèn tín hiệu ưu tiên. Việc cho xe máy đi thẳng tại ngã ba này là rất hợp lý để giải phóng dòng người, tránh cảnh chen chúc dưới nắng nóng".

Nhiều người bị phạt vì thói quen cũ

Theo ghi nhận, do đèn tín hiệu ưu tiên đã bị tháo dỡ, lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra và xử phạt các trường hợp vượt đèn đỏ. Nhiều người lao động, công nhân do vẫn giữ thói quen cũ hoặc thiếu quan sát đèn giao thông, biển báo mới đã vi phạm và bị xử lý.

Lúc trước có đèn báo, xe máy cứ thế di chuyển nên hiếm khi xảy ra kẹt xe ẢNH: TRẦN KHA

Dù có ý kiến trái chiều cho rằng việc dừng đèn đỏ là để đảm bảo an toàn cho người từ các đường nhánh rẽ ra, tuy nhiên đa số người dân đều cho rằng với đặc thù ngã ba và lưu lượng xe máy khổng lồ như hiện nay, việc thiếu biển báo, đèn tín hiệu ưu tiên đang tạo ra một "điểm nghẽn" không đáng có.

Bên cạnh đó, một số người dân sống ngay tại giao lộ cũng phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông do các phương tiện phóng nhanh vượt ẩu. Ông T., một người dân sống lâu năm tại đây xác nhận từng có nhiều vụ va chạm xảy ra do người tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu đèn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận nếu có phương án điều tiết hợp lý hơn cho xe máy đi thẳng thì sẽ giảm bớt được tình trạng hỗn loạn mỗi giờ cao điểm.

Tình trạng ùn ứ xe trên đường Trần Văn Giàu ẢNH: TRẦN KHA

Người dân khu vực tha thiết mong cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá lại lưu lượng giao thông để sớm lắp đặt lại biển báo, đèn tín hiệu ưu tiên xe máy được đi thẳng khi đèn đỏ hoặc có phương án phân luồng tối ưu hơn, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trước đây, Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) đã lắp đặt đèn tín hiệu cho phép xe 2 bánh trên đường Trần Văn Giàu đi thẳng liên tục khi đèn đỏ nhằm tạo thuận lợi cho người dân lưu thông.

Do đường thường xuyên ùn ứ, nhiều người điều khiển xe máy len lỏi vào các khe hở giữa các dòng phương tiện kích thước lớn để di chuyển, tìm ẩn nguy cơ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, do khi xe máy đi thẳng liên tục trên đường Trần Văn Giàu gây xung đột, va chạm với xe ô tô rẽ trái từ đường Bình Minh vào đường Trần Văn Giàu nên lực lượng CSGT kiến nghị không tiếp tục cho phép xe 2 bánh đi thẳng liên tục. Vì vậy trong năm 2023, Sở GTVT đã thu hồi đèn tín hiệu cho phép xe 2 bánh đi thẳng liên tục nêu trên.

Đối với phản ánh của người dân về tình trạng dòng xe dừng chờ đèn kéo dài trên đường Trần Văn Giàu, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trường, nghiên cứu giải pháp phù hợp để kéo giảm ùn xe trên đường Trần Văn Giàu và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực giao lộ Trần Văn Giàu - Bình Minh.