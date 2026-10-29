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    Cụ bà 89 tuổi được thay van động mạch chủ qua đường ống thông sau 12 năm

    Hoàng Sơn
    Hoàng Sơn

    Bệnh viện Đà Nẵng vừa thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho cụ bà 89 tuổi, có van nhân tạo thoái hóa sau 12 năm và nhiều bệnh nền phức tạp.

    Ngày 29.10, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc vừa thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) cho cụ bà 89 tuổi có van nhân tạo bị thoái hóa sau 12 năm, kèm nhiều bệnh nền và nguy cơ phẫu thuật cao.

    Trước đó, bà T.T.H. (89 tuổi, ở xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, tức ngực, khó thở dữ dội. Người bệnh có tiền sử phẫu thuật thay van động mạch chủ cách đây 12 năm. 

    Qua thời gian sử dụng, van nhân tạo bị thoái hóa, gây hẹp van động mạch chủ nặng. Bà còn mắc nhiều bệnh lý nền như suy tim, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn chức năng tuyến giáp và từng được đặt máy tạo nhịp tim.

    Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, các bác sĩ nhận định cần thay van động mạch chủ. Tuy nhiên, ở tuổi 89 và có nhiều bệnh nền, phẫu thuật theo phương pháp truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ê kíp quyết định lựa chọn kỹ thuật TAVI nhằm giảm mức độ xâm lấn.

    Van nhân tạo thoái hóa sau 12 năm, cụ bà 89 tuổi thay van qua ống thông- Ảnh 2.

    Ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng dưới sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho người bệnh

    ẢNH: S.X

    Ca can thiệp do các bác sĩ Khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc phối hợp với Khoa Ngoại tim mạch, Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện, với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Quá trình can thiệp kéo dài khoảng 90 phút. Sau 3 ngày, người bệnh tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường, van tim hoạt động tốt.

    Mở rộng khả năng điều trị hẹp van động mạch chủ nặng ở người cao tuổi

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Triệu, Trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đây là ca TAVI thứ 7 được thực hiện tại bệnh viện, đồng thời là ca đầu tiên áp dụng kỹ thuật này trên người bệnh từng phẫu thuật thay van động mạch chủ, với sự hỗ trợ của chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

    Với kỹ thuật TAVI, van nhân tạo được đưa đến vị trí van động mạch chủ qua đường mạch máu, thay vì phải mở lồng ngực để phẫu thuật tim hở. Phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn, rút ngắn thời gian can thiệp, hỗ trợ người bệnh hồi phục nhanh và hạn chế nguy cơ biến chứng.

    Việc triển khai kỹ thuật TAVI tại Bệnh viện Đà Nẵng góp phần mở rộng khả năng điều trị hẹp van động mạch chủ nặng ở người cao tuổi, có nhiều bệnh nền hoặc nguy cơ phẫu thuật cao, tạo thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu cho người bệnh khu vực miền Trung - Tây nguyên ngay tại địa phương.

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