6 giờ chạy đua cứu sống bệnh nhân 63 tuổi vỡ động mạch chủ ở Đà Nẵng

Ngày 28.10, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa phẫu thuật tim hở cấp cứu thành công, cứu sống bệnh nhân T.T.L.D (63 tuổi, trú xã Núi Thành).

Trước đó, bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội lan ra sau lưng, khó thở, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Tình trạng nhanh chóng diễn tiến nặng, bệnh nhân trụy mạch, huyết áp tụt...

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân T.T.L.D được chăm sóc tích cực

ẢNH: HUÂN BÙI

Qua thăm khám và siêu âm tim khẩn cấp, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim cấp. Ê kíp lập tức tiến hành chọc dẫn lưu dịch màng ngoài tim, giúp huyết động tạm thời ổn định.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính sau đó xác định bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực loại 1 DeBakey, tổn thương bắt đầu từ đoạn gốc động mạch chủ và lan xuống động mạch chủ bụng.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, quyết định phẫu thuật tim hở cấp cứu. Sau gần 6 giờ phẫu thuật với sự hỗ trợ của hệ thống tim phổi nhân tạo, ê kíp đã thay động mạch chủ lên và một phần quai động mạch chủ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức tim để tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực, trong đó có áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT). Nhờ được cấp cứu và can thiệp kịp thời, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục tốt.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Lương Tấn, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng), cho biết bóc tách động mạch chủ là bệnh lý tim mạch tối cấp, có thể gây vỡ mạch máu, chèn ép tim và khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Vì vậy, việc phát hiện sớm, phối hợp cấp cứu và phẫu thuật kịp thời có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống của bệnh nhân.