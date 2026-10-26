Đà Nẵng xem xét khai trừ Đảng nhiều đảng viên vi phạm nghiêm trọng

Ngày 26.10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết kỳ họp thứ 17 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với các đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của TAND các cấp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 17 ẢNH: ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG

Cụ thể, các đảng viên bị xem xét kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng gồm bà Trịnh Thị Tình, Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng điện lực Liên Chiểu; ông Nguyễn Văn Ái và ông Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Ngoài ra, có ông Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu; các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, đảng viên Chi bộ thôn Long Thành và ông Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân.

Danh sách các đảng viên bị xem xét khai trừ Đảng còn có ông Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.

Bên cạnh công tác kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét kết quả kiểm tra tài chính Đảng đối với Văn phòng Thành ủy; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và công tác tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các phường, xã Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú và Thăng Trường.

Nội dung kiểm tra cũng bao gồm việc kê khai tài sản, thu nhập của các cán bộ Thường trực Đảng ủy tại những địa phương này.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quản lý, sử dụng trụ sở công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại các xã Quế Sơn, Nam Phước, Tây Hồ, Hương Trà, Nam Trà My, Khâm Đức, A Vương và Bến Giằng. Việc giám sát gắn với trách nhiệm của bí thư đảng ủy và phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã.

Một nội dung khác là giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy và Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bến Hiên.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng thời, các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát phải xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; báo cáo kết quả khắc phục về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.