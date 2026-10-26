Đà Nẵng: Hai lần gia hạn, dự án gần 650 tỉ đồng vẫn dang dở

V ƯỚNG MẶT BẰNG

Dự án đường trục chính Tam Hòa thuộc xã Tam Anh kết nối QL1 với đường Võ Chí Công và ĐT613B, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía nam TP.Đà Nẵng. Công trình khởi công vào tháng 4.2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2025. Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31.12.2025. Sau đó, dự án tiếp tục được TP.Đà Nẵng gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối tháng 12.2026.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong những ngày tháng 10.2026, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc triển khai nhiều mũi thi công trên công trường. Tại khu vực giáp đường ĐT613B (đường Thanh Niên ven biển), nhà thầu đang thi công móng cọc khoan nhồi các trụ T8, T9 và mố M2 phía đông cầu Trường Giang, bắc qua sông Trường Giang. Trong khi đó, tại cầu Sông Chợ, bắc qua sông Chợ, nhà thầu đã hoàn thành 6 trụ, 2 mố và đổ bê tông bản mặt cầu của cả 7 nhịp. Một số đoạn trên tuyến cũng cơ bản hoàn thiện, nền đường đã được thảm bê tông nhựa.

Tuy nhiên, dọc tuyến vẫn còn nhiều cụm nhà dân chưa được di dời, khiến việc thi công không thể triển khai liên tục. Những đoạn đã hoàn thành phải chờ các khu vực chưa giải phóng xong mặt bằng. Ông Bùi Xuân Tỉnh, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn, cho biết hiện còn khoảng 1,2 km chưa được bàn giao mặt bằng, khiến nhà thầu gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nhân lực, máy móc và tổ chức thi công. "Chúng tôi đang tranh thủ thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng mặt bằng được bàn giao rất chậm, nhiều khả năng không thể hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm nay", ông Tỉnh nói.

Dự án đường trục chính Tam Hòa vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) cho hay tuyến đường có chiều dài 4,8 km. Đến nay, chủ đầu tư mới được bàn giao khoảng 3,6 km mặt bằng, nhưng các đoạn chưa liền mạch. Tổng giá trị xây lắp hiện mới đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Phần mặt bằng còn vướng khoảng 1,2 km, liên quan 75 hồ sơ, trong đó có 51 hồ sơ về nhà ở, đất ở. Đây là nút thắt lớn nhất khiến dự án khó bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

"Đ ƯỜNG LÀM MÃI CHƯA XONG"

Không chỉ ảnh hưởng tiến độ thi công, tình trạng kéo dài dự án còn gây ra nhiều bất tiện cho người dân sinh sống, sản xuất và giao thương trong khu vực, nhất là trong bối cảnh đang vào mùa mưa bão. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với QL1, đường Võ Chí Công và ĐT613B, qua đó hỗ trợ hoạt động vận chuyển hàng hóa, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, người dân mong mỏi dự án sớm được tháo gỡ các vướng mắc để phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án đường trục chính Tam Hòa vướng mặt bằng, khiến việc thi công và đi lại của người dân gặp khó khăn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Hương (62 tuổi, ở xã Tam Anh) cho biết dự án được triển khai trong thời gian dài nhưng thi công ì ạch đã ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của người dân. "Đường làm mãi chưa xong, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng bị ảnh hưởng. Có những đoạn đã làm xong nhưng những đoạn khác vẫn còn dang dở nên việc đi lại chưa thuận tiện. Chúng tôi mong dự án sớm giải quyết xong mặt bằng để thi công đồng bộ, hoàn thành đưa vào sử dụng. Đã vào mùa mưa bão, công trình dang dở thì việc đi lại càng khó khăn hơn", bà Hương nói.

Bà Phạm Thị Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Anh, cho biết ngày 29.9 vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng cùng chủ đầu tư và địa phương đã tổ chức cuộc họp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tại cuộc họp, các bên đã thống nhất phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp, hướng đến hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 30.10.

Bà Thanh cho hay trên địa bàn xã hiện triển khai nhiều dự án lớn như dự án 451 ha, Khu công nghiệp Tam Anh 1 và Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, với khối lượng công việc bồi thường, GPMB rất lớn. Sau khi cơ bản hoàn thành công việc tại các dự án này, địa phương đang tập trung nhân lực để xử lý dứt điểm phần mặt bằng còn lại của dự án đường trục chính Tam Hòa.