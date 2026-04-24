Dự án du lịch hơn 250 tỉ đồng 'đắp chiếu' sau 2 năm bàn giao

3 BÃI TẮM BỎ HOANG

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Quảng Trị cũ đầu tư với tổng kinh phí hơn 250 tỉ đồng, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai với nhiều hạng mục, như: cảng Cửa Việt, bãi tắm Cửa Việt, bãi tắm cộng đồng Gio Hải, bãi tắm cộng đồng Trung Giang với hy vọng tạo cú hích, phục vụ phát triển du lịch biển tại địa phương. Thế nhưng, sau gần 2 năm kể từ khi bàn giao, các công trình tại đây chưa hề được sử dụng và đã xuống cấp, hư hỏng.

Bãi tắm cộng đồng Gio Hải vắng bóng người trong mùa du lịch biển ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ghi nhận, tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải, các hạng mục được đầu tư xây dựng khá quy mô với nhà điều hành, nhà hàng, nhà vệ sinh, hệ thống quan sát, hệ thống cấp điện nước… Các công trình này nằm gần khu vực hàng quán kinh doanh của các hộ gia đình đã làm du lịch nhiều năm qua. Tuy nhiên, khi mùa du lịch bắt đầu lại diễn ra khung cảnh trái ngược. Các quán cũ, xập xệ đông đúc khách hàng còn nơi được đầu tư bài bản lại không một bóng người.

Ông N.V.B (47 tuổi, trú tại thôn 6, xã Gio Hải) cho biết: "Khi thấy dự án triển khai, chúng tôi hy vọng công trình sẽ thu hút du khách, tạo thêm việc làm, thúc đẩy buôn bán và làm đẹp cảnh quan địa phương. Tuy nhiên hiện tại, khu vực này vắng tanh, các phòng được xây lên giờ có ngư dân dùng để cất ngư cụ".

Nhiều cây xanh chết khô vì không được trông coi, chăm sóc ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tương tự, bãi tắm Cửa Việt và bãi tắm cộng đồng Trung Giang cũng được đầu tư xây dựng với nhiều công trình quy mô nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Nhiều nơi bị sóng đánh đổ sập bê tông, cốt thép, cỏ mọc um tùm, cây xanh chết khô vì không được chăm sóc.

N GUY CƠ BỎ LỠ MÙA DU LỊCH

Bờ kè chắn sóng tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang bị đổ sập do bão năm 2025 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến thời điểm hiện tại, chỉ có cảng Cửa Việt được đặc khu Cồn Cỏ đưa vào sử dụng từ cuối tháng 3.2025. Với 3 bãi tắm còn lại, các công trình được nghiệm thu vào cuối năm 2024, bàn giao cho UBND H.Gio Linh (Quảng Trị cũ) vào tháng 3.2025. Đến tháng 8 - 9.2025, các công trình đã được bàn giao cho UBND xã Bến Hải và xã Cửa Việt.

Riêng tại bãi tắm Trung Giang, do ảnh hưởng của các cơn bão năm ngoái, sóng lớn đã đánh đổ sập các đoạn đường đi nội bộ và khoét sâu vào phần móng. UBND xã Bến Hải sau đó có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị xin cấp kinh phí để sửa chữa, khắc phục kè, đường bộ, thang bộ theo hiện trạng và xây dựng bổ sung kè chắn sóng dọc bãi tắm với số tiền dự kiến 20 tỉ đồng.

Cỏ mọc um tùm tại bãi tắm cộng đồng Gio Hải ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ông Trương Hữu Hiếu, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, đơn vị đã nhiều lần nỗ lực khắc phục các hạng mục hư hỏng, tuy nhiên do công trình chưa đưa vào sử dụng, thiếu người trông coi nên tạo sơ hở cho tình trạng trộm cắp tài sản và các công trình bị xuống cấp.

Trong khi đó, theo ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt, hiện địa phương đang tiến hành thẩm định giá thuê các hạng mục gửi cơ quan chức năng xem xét. Do đó, vẫn chưa thống nhất được thời gian cụ thể đưa 2 bãi tắm Cửa Việt và Gio Hải đi vào hoạt động, có nguy cơ lỡ hẹn với mùa du lịch biển năm 2026.