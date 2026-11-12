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    Chuyện tử tế

    Cụ bà đơn chiếc hiến hơn 500 m² đất làm đường

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường

    Ở tuổi 72, mang di chứng chiến tranh và thuộc diện hộ nghèo, cụ bà Trần Thị Minh (thôn Khánh Thọ, xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng) tự nguyện hiến hơn 500 m² đất cùng cây cối, vật kiến trúc để mở đường.

    'Còn sức thì còn cống hiến'

    Những ngày qua, khi tuyến đường nông thôn nối từ QL40B vào khu dân cư thôn Khánh Thọ dài hơn 500 m, rộng 5,5 m được triển khai, câu chuyện cụ bà Trần Thị Minh tự nguyện hiến đất khiến nhiều người dân địa phương xúc động. Trước đây, bà con phải đi lại trên con đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn lầy lội, trơn trượt rất vất vả, đặc biệt là vào mùa mưa. Để mở rộng tuyến đường, có 10 hộ dân bị ảnh hưởng về đất đai, cây cối, vật kiến trúc và mồ mả. Trong số đó, phần đất của bà Minh chịu ảnh hưởng lớn nhất với gần 100 m chiều dài thửa đất, tổng diện tích hơn 500 m².

    Cụ bà đơn chiếc hiến hơn 500 m² đất làm đường- Ảnh 1.

    Bà Trần Thị Minh hiến hơn 500 m2 đất để mở con đường bê tông

    Ảnh: MẠNH CƯỜNG

    Thấu hiểu chủ trương mở đường sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng, bà Minh đồng ý bàn giao mặt bằng, chấp nhận di dời hàng rào, cây cối để công trình sớm được triển khai. "Tuổi tôi đã cao, chỉ mong có con đường thông thoáng để người dân, con cháu đi làm, đi học, khi đau ốm đến bệnh viện cũng thuận tiện hơn", bà Minh nói.

    Niềm vui lớn nhất của bà bây giờ là sớm nhìn thấy con đường thành hình trên phần đất mình đã tự nguyện nhường lại. "Mất mát trong chiến tranh tôi đã trải qua, nếm đủ, giờ còn sức còn lòng thì mình còn cống hiến. Tôi thấy lòng vui và thanh thản với quyết định của mình", bà Minh bộc bạch.

    Quá khứ mất mát, hiện tại nghĩa tình

    Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ bà Minh sống cùng ông bà ngoại. Ngôi nhà của gia đình bà từng là cơ sở nuôi giấu cán bộ cách mạng. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, hầm trú ẩn của gia đình bị trúng bom, cướp đi vĩnh viễn những người thân yêu và nhiều cán bộ cách mạng. Năm 1969, bà Minh tham gia tiếp tế lương thực, sau đó trở thành du kích địa phương. Trong quá trình hoạt động cách mạng, bà từng bị bắt và đánh đập dã man, để lại di chứng động kinh suốt đời, trở thành nỗi đau thể xác dai dẳng... Chiến tranh kết thúc, quê hương dần hồi sinh, nhưng cuộc đời bà vẫn còn nhiều gian truân. Không chồng, không con, bà sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, phụ thuộc vào khoản trợ cấp bệnh tật ít ỏi, kết hợp làm nông, chăm sóc vườn tiêu và cây ăn quả để trang trải sinh hoạt hằng ngày. Trong căn nhà ấy, bà dành riêng một nơi trang trọng để thờ cúng người cậu đã hy sinh.

    Cụ bà đơn chiếc hiến hơn 500 m² đất làm đường- Ảnh 2.

    Tuyến đường sau khi mở rộng

    Ảnh: MẠNH CƯỜNG

    Có thời gian, dù cuộc sống còn chật vật, bà vẫn chắt chiu, vay mượn từng đồng để nuôi người cháu nhỏ (con của em ruột) ăn học. Cuộc đời nhiều thiếu thốn khiến bà hiểu hơn ai hết giá trị của từng tấc đất, từng tài sản nhỏ dành dụm được. Thế nhưng khi đứng trước lựa chọn giữa lợi ích riêng và con đường phục vụ cộng đồng, bà quyết định nhường đi phần đất lớn nhất của gia đình.

    "Những đóng góp lớn lao của bà và gia đình cho cách mạng trong thời kỳ kháng chiến luôn được địa phương ghi nhớ, tri ân; và nay trân trọng tinh thần hy sinh tài sản riêng của bà vì sự phát triển chung của quê hương", ông Hồ Xuân Quang, Bí thư Chi bộ thôn Khánh Thọ, nói.

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