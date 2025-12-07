Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Cú 'chốt deal' 500 triệu đồng...

Phát Tiến
Phát Tiến
07/12/2025 08:54 GMT+7

Từ ý tưởng trên giấy đến cú "chốt deal" 500 triệu đồng chỉ mất vỏn vẹn 2 tháng, dự án của nhóm sinh viên ĐH Kinh Tế TP.HCM (UEH) không chỉ giải bài toán lãng phí thực phẩm mà còn chinh phục nhà đầu tư nhờ thấu hiểu sâu sắc tâm lý tiêu dùng gen Z.

Trăn trở trước những thực trạng hàng loạt tiệm bánh, cửa hàng phải hủy bỏ thực phẩm vào cuối ngày trong khi sinh viên chật vật tìm bữa tối tiết kiệm, nhóm sinh viên gồm Nguyễn Trần Tiến Đạt, Nguyễn Bảo Lâm, Trần Huỳnh Anh Phúc, Nguyễn Quỳnh Trang (ngành thương mại điện tử, UEH) và Dương Thế Tài (ngành kinh doanh quốc tế, UEH) đã quyết định xây dựng Mealnimals - sàn thương mại điện tử (TMĐT) chuyên biệt để kết nối cung - cầu giúp giải quyết thực phẩm dư thừa vào cuối ngày.

Chính giải pháp này đã giúp Mealnimals xuất sắc giành vị trí quán quân tại Startup Zone 2025 - cuộc thi khởi nghiệp quy mô lớn do CLB Nhân sự - Khởi nghiệp (UEH) tổ chức. Chiến thắng này không chỉ mang về cho nhóm tổng giải thưởng 170 triệu đồng mà còn là sự công nhận cho nỗ lực giải bài toán "Transition - Chuyển dịch năng lượng xanh" mà cuộc thi năm nay hướng tới.

Biến thực phẩm cuối ngày thành “mỏ vàng” - Ảnh 1.

Hình ảnh giới thiệu 7 ngày thử nghiệm của dự án Mealnimals

ẢNH: NVCC

Mô hình hoạt động của Mealnimals được thiết kế tinh gọn theo hướng O2O (Online-to-Offline). Người dùng đặt mua các "Túi bất ngờ" trên ứng dụng với mức giảm giá sâu từ 50% - 60% và nhận món ngay tại cửa hàng. Khách hàng sẽ không biết chính xác hương vị cụ thể bên trong, biến việc mua thực phẩm giảm giá từ một hành động e ngại trở thành trải nghiệm "săn deal" và "đập hộp" độc đáo.

Không dừng lại ở bản kế hoạch trên giấy, nhóm đã đưa dự án vào chạy thử nghiệm ngay tại cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, P.Diên Hồng, TP.HCM) của UEH. Trong 6 ngày, hơn 70 "túi bất ngờ" đã được bán sạch mà không tốn bất kỳ chi phí quảng cáo nào. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng quay lại mua tiếp đạt mức trên 50%, chứng minh được sự phù hợp của dự án với thị hiếu tiêu dùng của giới trẻ.

Đánh giá về dự án, ông Lê Hòa Nhã, CEO Công ty cổ phần đầu tư HVA (HVA Group) - nhà đầu tư của cuộc thi, nhận định đây là một giải pháp thực tế, đánh trúng tâm lý giới trẻ và giải quyết tốt bài toán kinh tế tuần hoàn. Ngay tại sân khấu chung kết, vị "cá mập" này đã quyết định cam kết đầu tư nóng 500 triệu đồng để hỗ trợ nhóm hoàn thiện công nghệ.

Biến thực phẩm cuối ngày thành “mỏ vàng” - Ảnh 2.

Ông Lê Hòa Nhã chúc mừng nhóm sinh viên Mealnimals giành ngôi vị Quán quân Startup Zone 2025

ẢNH: NVCC

Nói về định hướng sắp tới, nhóm sinh viên trên cho biết đang dồn lực để hoàn thiện phiên bản web app và đóng gói quy trình vận hành chuẩn.

"Mục tiêu ngắn hạn của Mealnimals là nhân rộng mô hình sang các cụm trường đại học lân cận như: Bách Khoa TP.HCM, Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM... Tụi mình muốn biến thói quen 'săn thực phẩm 8 giờ tối' trở thành một nếp sống mới: Vừa tiết kiệm cho túi tiền sinh viên, vừa góp phần giảm rác thải cho thành phố", đại diện nhóm sinh viên khẳng định.

