'Cú ngã' của Galaxy Z TriFold lại có lợi cho Samsung?

Samsung cần chứng minh khả năng tạo ra những sản phẩm đột phá trong lĩnh vực smartphone, đặc biệt khi dòng Galaxy S đang thiếu sự đổi mới. Đáng ngạc nhiên, mặc dù nhanh chóng bán hết chỉ sau vài phút ra mắt tại Hàn Quốc và tiếp tục thành công tại Mỹ, Samsung đã bất ngờ ngừng sản xuất Galaxy Z TriFold chỉ 3 tháng sau khi mở bán.

Galaxy Z TriFold2 sẽ giải quyết các vấn đề tồn đọng trên mẫu tiền nhiệm? ẢNH: REUTERS

Đây có thể là một thất bại đối với Samsung trong phân khúc thị trường smartphone gập ba nếu không có thông tin về sản phẩm kế nhiệm, Galaxy Z TriFold2 đang trong quá trình phát triển. Samsung dường như đang đi theo con đường quen thuộc nhằm hồi sinh dòng điện thoại gập ba. Galaxy Z TriFold đã gặp phải nhiều vấn đề về độ bền, như sự cố xảy ra với màn hình bên trong ngay sau khi ra mắt, gợi nhớ đến những gì xảy ra với Galaxy Fold đời đầu khi sản phẩm cũng phải trì hoãn ra mắt do các vấn đề kỹ thuật.

Lịch sử ủng hộ Samsung

Một trong những lý do dẫn đến việc hủy bỏ Galaxy Z TriFold là giá thành cao. Mặc dù những người hâm mộ trung thành có thể chấp nhận mức giá gần 3.000 USD, nhưng doanh số bán hàng vẫn không đủ để đảm bảo lợi nhuận cho Samsung. Chi phí sản xuất cao, đặc biệt là từ màn hình lớn 10 inch và bản lề tiên tiến, đã khiến sản phẩm trở thành một khoản đầu tư không khả thi.

Tuy nhiên, Samsung có lịch sử phục hồi mạnh mẽ. Dòng Galaxy Z Fold đã liên tục được cải tiến trong những năm qua và Galaxy Z Fold7 hiện tại có thể thay thế bất kỳ điện thoại màn hình phẳng nào. Quan trọng hơn, những tin đồn về Galaxy Z TriFold2 đang mang lại hy vọng cho người tiêu dùng, bao gồm cải tiến về bản lề nhằm giảm chi phí sản xuất và khắc phục các vấn đề kỹ thuật gặp phải với phiên bản trước.

Mặc dù thị trường smartphone gập nhỏ nhưng đang dần phát triển và có tiềm năng lớn. Tuy có những lo ngại về việc Samsung có thể không theo kịp các xu hướng mới trong ngành công nghiệp smartphone, Galaxy Z TriFold đã chứng minh công ty vẫn có khả năng tạo ra những sản phẩm ấn tượng. Quan trọng hơn, Samsung là công ty đầu tiên chứng minh smartphone gập ba có thể thành công trên thị trường toàn cầu.