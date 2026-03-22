Samsung chốt lịch 'khuấy đảo' thị trường với Galaxy A37 và A57

Theo thông tin từ Samsung Ấn Độ, sự kiện ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 25.3 lúc 17 giờ 30 theo giờ địa phương, tương đương 19 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Mặc dù đoạn video quảng cáo của Samsung không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về các thiết bị mới, nhưng từ "Awesome" được viết bằng nhiều màu sắc khác nhau có thể là gợi ý về các tùy chọn màu sắc mà Galaxy A37 và A57 sẽ có.

Thông cáo báo chí cho thấy những thiết bị dòng Galaxy A mới sẽ rất tuyệt vời ẢNH: SAMSUNG

Các tin đồn trước đó cho biết Galaxy A57 dự kiến sẽ sở hữu màn hình AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120 Hz, chip Exynos 1680, RAM 6 GB hoặc 8 GB, cùng các tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB và 256 GB. Hệ thống camera phía sau sẽ bao gồm camera góc rộng 50 MP, camera siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP, trong khi camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 12 MP. Viên pin 5.000 mAh của thiết bị cũng được cho là hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Về phần Galaxy A37, mẫu điện thoại này dự kiến sẽ có màn hình và pin tương tự như Galaxy A57, nhưng chỉ được trang bị chip Exynos 1480 với RAM 6/8 GB và bộ nhớ trong 128/256 GB. Hệ thống camera phía sau của Galaxy A37 có thể bao gồm camera góc rộng 50 MP, camera siêu rộng 8 MP và camera macro 5 MP.

Cả hai thiết bị sẽ được cài đặt sẵn Android 16 và One UI 8.5, với khả năng nhận bản cập nhật phần mềm lớn trong vòng 6 năm. Mặc dù giá của Galaxy A37 và A57 được dự đoán sẽ cao hơn so với năm ngoái, tuy nhiên thông tin cụ thể vẫn chưa được xác nhận. Với việc giá của các mẫu Galaxy S26 tăng lên, Galaxy A37 và A57 có thể trở thành những sản phẩm bán chạy nhất của Samsung trong năm nay.