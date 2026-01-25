Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Cú ngã sau khởi đầu 'phim trăm tỉ'

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
25/01/2026 07:00 GMT+7

Từng thành công vang dội với phim đầu tay đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng ở phòng vé Việt, một số đạo diễn mới như Hoàng Nam, Thu Trang đã phải nhận "trái đắng" ở tác phẩm thứ hai.

Đầu năm 2025, thị trường phim ảnh nội địa chứng kiến màn ra mắt thành công của hai đạo diễn mới là Hoàng Nam và Thu Trang. Từ một nhà sáng tạo nội dung thành công, Hoàng Nam rẽ hướng sang điện ảnh với phim Đèn âm hồn thuộc thể loại tâm linh - dân gian. Tác phẩm thành công lớn ngoài phòng vé với doanh thu hơn 105 tỉ đồng (theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam). Trong khi đó, Thu Trang từ diễn viên, nhà sản xuất thành công cũng có chiến thắng giòn giã trong lần đầu làm đạo diễn khi Nụ hôn bạc tỷ thu về hơn 211 tỉ đồng ngoài rạp. Đây là thành tích nổi bật đối với những đạo diễn mới, thậm chí là con số đáng mơ ước với nhiều nhà làm phim lâu năm.

Chưa đầy một năm kể từ khi thắng lớn với dự án đầu tay, cả Hoàng Nam và Thu Trang đều nhanh chóng trở lại phòng vé qua tác phẩm thứ hai với sự đầu tư, nâng cấp về dàn dựng, quy trình sản xuất… Thế nhưng, "thành tích" phòng vé của phim sớm làm cả hai hụt hẫng. Thế hệ kỳ tích do Hoàng Nam cầm trịch được trình làng hồi tháng 12.2025 và nhận về nhiều đánh giá không mấy tích cực. Phim thua lỗ nặng khi chỉ thu về hơn 853 triệu đồng. Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang - dự án được cô đánh giá là tác phẩm đầu tư nhất của mình tính đến thời điểm trình chiếu - cũng sớm hụt hơi ngoài phòng vé dịp Tết Dương lịch 2026 với doanh thu hơn 28 tỉ đồng.

Cú ngã sau khởi đầu 'phim trăm tỉ'- Ảnh 1.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang sớm trở lại vai trò đạo diễn qua bộ phim Ai thương ai mến nhưng doanh thu không khả quan

ẢNH: FBNV

Sự tuột dốc ở dự án mới nhất khiến đạo diễn có những điều chỉnh riêng trong hành trình của mình. Hoàng Nam thừa nhận đây là một cú ngã đau với anh và sớm thông báo trở lại công việc sáng tạo nội dung. "Cú vấp ngã Thế hệ kỳ tích khiến tôi trắng tay vì đã đầu tư rất nhiều tiền của mình vào đó và thu lại không đáng là bao, chỉ đủ để trả nợ một chút", anh nói. Thậm chí anh chia sẻ Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim điện ảnh cuối cùng của mình dù trước đó nam đạo diễn từng hào hứng hé lộ những kế hoạch làm phim đầy hứa hẹn.

Thị trường khó lường hay đạo diễn còn "non" ?

Bàn về câu chuyện của đạo diễn Thu Trang, Hoàng Nam, nhà bình luận điện ảnh Tuấn Lalarme cho rằng nói tác phẩm thứ hai của họ là sự tuột dốc thì không chính xác. "Ở phần nào đó tôi thấy tay nghề của cả hai đều đã được nâng cao hơn, tác phẩm có nhiều thứ thú vị hơn, cố gắng hơn. Còn ở khía cạnh phòng vé, thì đúng là có thể gọi là một cú ngã. Tôi nghĩ điều đó đến từ việc cả hai đã tự tin vào việc mình hiểu nhu cầu của thị trường một cách thái quá, và cả hai đều muốn được "bung lụa" trong tác phẩm mới này của mình", Tuấn Lalarme đánh giá.

Chia sẻ cụ thể hơn, Tuấn Lalarme cho rằng với Thế hệ kỳ tích, đạo diễn Hoàng Nam đang thực sự mạo hiểm khi tạo ra một tác phẩm điện ảnh "thuần Bắc", điều mà chưa có sự bảo chứng của phòng vé cho những tác phẩm tương tự. Trong khi đó, với Ai thương ai mến, đề tài này dễ ăn khách hơn, Thu Trang cũng là một nghệ sĩ giải trí, nên hiểu khán giả muốn gì, nhưng thời điểm ra mắt không tốt, cộng với nhà làm phim cũng tham lam trong việc đẩy kịch tính liên tục cho phim, điều đó làm cho một tác phẩm tâm lý bị gãy nhịp nhiều, khiến khán giả khó tiếp cận. Tuấn Lalarme cho rằng những đạo diễn mới thực tế không thiếu tầm nhìn, thị trường cũng không khó lường, chỉ là những nhà làm phim này làm chưa tới và chưa đủ tốt.

Cú ngã sau khởi đầu 'phim trăm tỉ'- Ảnh 2.

Thế hệ kỳ tích thua lỗ nặng ngoài rạp khiến đạo diễn Hoàng Nam tạm gác lại đam mê làm phim

ẢNH: POSTER PHIM

Xét về góc độ phòng vé, ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Box Office Vietnam, cho biết việc một đạo diễn thành công ở một tác phẩm và thất bại ở một tác phẩm khác là điều hoàn toàn bình thường ở thị trường VN hay ở mọi thị trường điện ảnh trên thế giới. "Từ góc nhìn của tôi, điều đó cho thấy cả Hoàng Nam và Thu Trang đều chưa phải là cái tên đạo diễn có thể bảo chứng doanh thu phòng vé. Ở VN, chúng ta thấy đã có những đạo diễn là các tên tuổi có tệp khán giả trung thành. Trấn Thành, Lý Hải, Victor Vũ là ví dụ", ông Dương phân tích.

Cũng theo ông, với trường hợp phim của đạo diễn Thu Trang, Hoàng Nam, khán giả ra rạp xem phim vì tò mò về tác phẩm, không phải vì tin tưởng đạo diễn. Do đó, khi Ai thương ai mếnThế hệ kỳ tích ra rạp vào giai đoạn thấp điểm, cạnh tranh với những "bom tấn" như Avatar 3, Zootopia 2 cộng thêm việc chủ đề kém hấp dẫn so với tác phẩm VN ra rạp cùng thời điểm thì việc khán giả "hờ hững" là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhà sáng lập Box Office Vietnam cho rằng trong tương lai, nếu có chủ đề hấp dẫn, tạo ấn tượng với tác giả, cả Hoàng Nam và Thu Trang hoàn toàn có thể tái xuất với vai trò đạo diễn hoặc nhà sản xuất. "Ví dụ như Võ Thanh Hòa sau cú trượt của Kính vạn hoa thì vừa thành công với vai trò nhà sản xuất của Truy tìm long diên hương đấy thôi", ông Dương nói.

Tin liên quan

Loạt phim trăm tỉ có được ưu ái tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng?

Loạt phim trăm tỉ có được ưu ái tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng?

Trước câu hỏi: Những tác phẩm doanh thu trăm tỉ như: 'Chị dâu', 'Đèn âm hồn', 'Thám tử Kiên'… có được ưu ái khi tranh tài tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Huỳnh Kiến An nêu ý kiến dưới góc độ giám khảo.

Áp lực của diễn viên phim trăm tỉ

'Mưa đỏ' và loạt phim trăm tỉ có được 'ưu ái' tại Liên hoan phim Việt Nam?

Khám phá thêm chủ đề

phim trăm tỉ THU TRANG Tuấn Lalarme phòng vé Việt Võ Thanh Hoà Trấn Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận