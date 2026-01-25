Cú ngã sau khởi đầu 'phim trăm tỉ'

Đầu năm 2025, thị trường phim ảnh nội địa chứng kiến màn ra mắt thành công của hai đạo diễn mới là Hoàng Nam và Thu Trang. Từ một nhà sáng tạo nội dung thành công, Hoàng Nam rẽ hướng sang điện ảnh với phim Đèn âm hồn thuộc thể loại tâm linh - dân gian. Tác phẩm thành công lớn ngoài phòng vé với doanh thu hơn 105 tỉ đồng (theo số liệu từ đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam). Trong khi đó, Thu Trang từ diễn viên, nhà sản xuất thành công cũng có chiến thắng giòn giã trong lần đầu làm đạo diễn khi Nụ hôn bạc tỷ thu về hơn 211 tỉ đồng ngoài rạp. Đây là thành tích nổi bật đối với những đạo diễn mới, thậm chí là con số đáng mơ ước với nhiều nhà làm phim lâu năm.

Chưa đầy một năm kể từ khi thắng lớn với dự án đầu tay, cả Hoàng Nam và Thu Trang đều nhanh chóng trở lại phòng vé qua tác phẩm thứ hai với sự đầu tư, nâng cấp về dàn dựng, quy trình sản xuất… Thế nhưng, "thành tích" phòng vé của phim sớm làm cả hai hụt hẫng. Thế hệ kỳ tích do Hoàng Nam cầm trịch được trình làng hồi tháng 12.2025 và nhận về nhiều đánh giá không mấy tích cực. Phim thua lỗ nặng khi chỉ thu về hơn 853 triệu đồng. Ai thương ai mến của đạo diễn Thu Trang - dự án được cô đánh giá là tác phẩm đầu tư nhất của mình tính đến thời điểm trình chiếu - cũng sớm hụt hơi ngoài phòng vé dịp Tết Dương lịch 2026 với doanh thu hơn 28 tỉ đồng.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang sớm trở lại vai trò đạo diễn qua bộ phim Ai thương ai mến nhưng doanh thu không khả quan ẢNH: FBNV

Sự tuột dốc ở dự án mới nhất khiến đạo diễn có những điều chỉnh riêng trong hành trình của mình. Hoàng Nam thừa nhận đây là một cú ngã đau với anh và sớm thông báo trở lại công việc sáng tạo nội dung. "Cú vấp ngã Thế hệ kỳ tích khiến tôi trắng tay vì đã đầu tư rất nhiều tiền của mình vào đó và thu lại không đáng là bao, chỉ đủ để trả nợ một chút", anh nói. Thậm chí anh chia sẻ Thế hệ kỳ tích có thể là bộ phim điện ảnh cuối cùng của mình dù trước đó nam đạo diễn từng hào hứng hé lộ những kế hoạch làm phim đầy hứa hẹn.

Thị trường khó lường hay đạo diễn còn "non" ?

Bàn về câu chuyện của đạo diễn Thu Trang, Hoàng Nam, nhà bình luận điện ảnh Tuấn Lalarme cho rằng nói tác phẩm thứ hai của họ là sự tuột dốc thì không chính xác. "Ở phần nào đó tôi thấy tay nghề của cả hai đều đã được nâng cao hơn, tác phẩm có nhiều thứ thú vị hơn, cố gắng hơn. Còn ở khía cạnh phòng vé, thì đúng là có thể gọi là một cú ngã. Tôi nghĩ điều đó đến từ việc cả hai đã tự tin vào việc mình hiểu nhu cầu của thị trường một cách thái quá, và cả hai đều muốn được "bung lụa" trong tác phẩm mới này của mình", Tuấn Lalarme đánh giá.

Chia sẻ cụ thể hơn, Tuấn Lalarme cho rằng với Thế hệ kỳ tích, đạo diễn Hoàng Nam đang thực sự mạo hiểm khi tạo ra một tác phẩm điện ảnh "thuần Bắc", điều mà chưa có sự bảo chứng của phòng vé cho những tác phẩm tương tự. Trong khi đó, với Ai thương ai mến, đề tài này dễ ăn khách hơn, Thu Trang cũng là một nghệ sĩ giải trí, nên hiểu khán giả muốn gì, nhưng thời điểm ra mắt không tốt, cộng với nhà làm phim cũng tham lam trong việc đẩy kịch tính liên tục cho phim, điều đó làm cho một tác phẩm tâm lý bị gãy nhịp nhiều, khiến khán giả khó tiếp cận. Tuấn Lalarme cho rằng những đạo diễn mới thực tế không thiếu tầm nhìn, thị trường cũng không khó lường, chỉ là những nhà làm phim này làm chưa tới và chưa đủ tốt.

Thế hệ kỳ tích thua lỗ nặng ngoài rạp khiến đạo diễn Hoàng Nam tạm gác lại đam mê làm phim ẢNH: POSTER PHIM

Xét về góc độ phòng vé, ông Nguyễn Khánh Dương, nhà sáng lập Box Office Vietnam, cho biết việc một đạo diễn thành công ở một tác phẩm và thất bại ở một tác phẩm khác là điều hoàn toàn bình thường ở thị trường VN hay ở mọi thị trường điện ảnh trên thế giới. "Từ góc nhìn của tôi, điều đó cho thấy cả Hoàng Nam và Thu Trang đều chưa phải là cái tên đạo diễn có thể bảo chứng doanh thu phòng vé. Ở VN, chúng ta thấy đã có những đạo diễn là các tên tuổi có tệp khán giả trung thành. Trấn Thành, Lý Hải, Victor Vũ là ví dụ", ông Dương phân tích.

Cũng theo ông, với trường hợp phim của đạo diễn Thu Trang, Hoàng Nam, khán giả ra rạp xem phim vì tò mò về tác phẩm, không phải vì tin tưởng đạo diễn. Do đó, khi Ai thương ai mến và Thế hệ kỳ tích ra rạp vào giai đoạn thấp điểm, cạnh tranh với những "bom tấn" như Avatar 3, Zootopia 2 cộng thêm việc chủ đề kém hấp dẫn so với tác phẩm VN ra rạp cùng thời điểm thì việc khán giả "hờ hững" là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhà sáng lập Box Office Vietnam cho rằng trong tương lai, nếu có chủ đề hấp dẫn, tạo ấn tượng với tác giả, cả Hoàng Nam và Thu Trang hoàn toàn có thể tái xuất với vai trò đạo diễn hoặc nhà sản xuất. "Ví dụ như Võ Thanh Hòa sau cú trượt của Kính vạn hoa thì vừa thành công với vai trò nhà sản xuất của Truy tìm long diên hương đấy thôi", ông Dương nói.