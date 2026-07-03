Cử nhân loại giỏi ngành truyền thông trở thành á khoa ngành diễn viên

Nguyên tốt nghiệp bằng giỏi ngành truyền thông tại Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II ẢNH: NVCC

Trịnh Thái Nguyên quê ở Cù Lao Giêng (An Giang cũ, nay là Kiên Giang), đã trở thành á khoa ngành diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2026 với số điểm 25,9 (17 điểm phân tích, năng khiếu và 8,9 điểm môn ngữ văn).



Trước khi bước chân vào cánh cửa nghệ thuật chuyên nghiệp, Nguyên đã tốt nghiệp loại giỏi ngành truyền thông tại Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II.

Nguyên kể khoảnh khắc nhìn thấy kết quả do Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM công bố, cảm xúc đầu tiên là không tin nổi vào mắt mình. "Em thật sự vỡ òa. Việc vượt qua hàng trăm thí sinh để trở thành sinh viên được tuyển chọn đã là điều quá hạnh phúc. Khi biết mình đạt vị trí á khoa, niềm vui ấy lại nhân lên nhiều lần", Nguyên chia sẻ.

Theo Nguyên, nghệ thuật diễn xuất không chỉ bắt đầu từ sân khấu hay trường lớp mà còn được hình thành từ khả năng lắng nghe cuộc sống. "Chính những điều bình dị ở quê hương đã giúp em biết đồng cảm hơn với người khác. Đó là những bản năng đầu tiên nuôi dưỡng tình yêu của em dành cho diễn xuất", Nguyên chia sẻ.



Nguyên là á khoa ngành á khoa ngành diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2026 ẢNH: THANH NAM

Nguyên cho rằng nhiều người bảo sau khi có trong tay một tấm bằng chuyên môn, lựa chọn hợp lý nhất là tìm kiếm công việc ổn định. Thế nhưng Nguyên quyết định bắt đầu lại với một hành trình hoàn toàn mới.



"Em chưa bao giờ hối hận khi học ngành truyền thông. Vì đó là quãng thời gian giúp em khám phá được niềm đam mê thật sự của mình. Trong quá trình thực hiện các sản phẩm truyền thông, em có cơ hội thử sức với vai trò diễn viên trong một số dự án. Khoảnh khắc đứng trước ống kính đã khiến em nhận ra điều mình muốn gắn bó lâu dài. Ngay lúc đó em biết mình thuộc về diễn xuất", Nguyên lý giải sự lựa chọn của mình.

Nguyên cũng thổ lộ diễn xuất là tiếng gọi âm thầm kéo dài suốt nhiều năm. "Những khoảnh khắc xem phim hay ngồi dưới khán phòng thưởng thức một vở kịch luôn để lại trong lòng những cảm xúc đặc biệt. Mỗi lần xem phim hay xem kịch, em đều có cảm giác thôi thúc rằng một ngày nào đó mình cũng muốn được đứng trên sân khấu, được sống trong những nhân vật như thế", Nguyên nói.

"Em nghĩ một diễn viên cần biết nhiều thứ. Vì vậy em cố gắng chuẩn bị mọi thứ có thể để bản thân sẵn sàng nhất cho kỳ thi quan trọng của cuộc đời", Nguyên nói.



Theo Nguyên, thành công ngày hôm nay là sự kết hợp giữa năng khiếu, quá trình khổ luyện và những trải nghiệm tích lũy được từ ngành truyền thông.

"Việc học truyền thông giúp hiểu hơn về góc máy, bố cục khung hình, ánh sáng, màu sắc cũng như cách một diễn viên xuất hiện trước công chúng. Em hiểu hơn về sự chỉn chu, về cách sử dụng ngôn từ và ứng xử trên mạng xã hội. Em nghĩ đó là những kỹ năng cần thiết đối với một nghệ sĩ trong tương lai", Nguyên cho biết.

Mục tiêu của Nguyên trong 4 năm đại học là học tập nghiêm túc, không ngừng hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội để đến gần hơn với khán giả. "Em mong có thể làm cho bản thân, gia đình, những người yêu thương và quê hương mình tự hào", Nguyên nói.

Từ câu chuyện của chính mình, Nguyên cũng gửi gắm thông điệp đến những người trẻ đang đứng giữa lựa chọn an toàn và đam mê.

"Cuộc đời chỉ sống một lần và thanh xuân không quay trở lại. Chọn con đường an toàn là đúng. Nhưng nếu luôn nghe thấy tiếng gọi từ đam mê, hãy cho bản thân một cơ hội để dũng cảm một lần. Đừng sợ bắt đầu lại từ đầu, bởi muộn còn hơn là không bao giờ. Hãy chuẩn bị thật kỹ và kiên định bước đi, quả ngọt sẽ chờ ở cuối con đường", Nguyên chia sẻ.

Bà Trần Thị Hồng Hiếu, giảng viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, là giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập của Nguyên, cho biết khi nghe tin Nguyên trở thành á khoa ngành diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình của Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, đã rất vui và tự hào.

"Trong suốt quá trình học, Nguyên luôn rất nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển bản thân. Khi còn học tại trường, Nguyên đã bộc lộ niềm đam mê với lĩnh vực điện ảnh. Em không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới, luôn nỗ lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Bên cạnh việc học tập tốt, Nguyên còn hoàn thành rất tốt vai trò lớp trưởng, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và các chương trình của trường", bà Hiếu chia sẻ .











