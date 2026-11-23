Theo truyền thông địa phương, người đàn ông tên Ferreira dos Santos, từng làm nghề khai thác mỏ tự phát và có hiểu biết về rừng mưa nhiệt đới.

Theo các bài đăng trên mạng xã hội của một nhóm kiểm lâm và thành viên đội cứu hộ, ông Santos được tìm thấy vào ngày 20.11, cách nơi ông mất tích khoảng 10 km. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy người đàn ông 74 tuổi ngồi giữa rừng, chỉ mặc đồ lót và có vẻ hoang mang.

Trong khi đó, một video do trang tin g1 đăng tải ghi lại cảnh nhiều người khiêng ông cụ ra khỏi rừng bằng một chiếc cáng tự chế.

Rừng mưa Amazon ẢNH: REUTERS

Truyền thông địa phương cho biết sau 11 ngày sinh tồn giữa rừng Amazon, ông Santos đã sống sót nhờ ăn trái cây hoang dã, uống nước từ các nguồn tự nhiên và tự làm những chiếc giường bằng lá cây để ngủ.

Với vốn hiểu biết về rừng nhiệt đới, ông đã tìm được trái cây từ cây buriti, một loài cọ phổ biến ở Amazon, để duy trì sự sống. Nhân viên kiểm lâm Nerivan da Silva nói với trang tin g1 rằng lực lượng tìm kiếm còn phát hiện những chiếc giường ông tự làm bằng lá cọ acai và các dấu chân cho thấy ông đã đi vòng quanh trong rừng.

Trước khi được tìm thấy, gia đình ông đã trải qua nhiều ngày lo lắng và kêu gọi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm. Đáng chú ý, vào ngày thứ 9 kể từ khi ông mất tích, cháu gái ông là Sara Montes đã đăng video lên Instagram, khẩn thiết đề nghị lực lượng cứu hỏa không từ bỏ việc tìm kiếm. Cô cũng cho biết gia đình dự định tạm dừng cuộc tìm kiếm vào ngày 22.11.

Truyền thông địa phương cho hay quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thảm thực vật dày đặc trong rừng mưa nhiệt đới, khiến tầm nhìn của lực lượng cứu hộ có thể bị hạn chế chỉ còn vài mét.

Theo AFP, tính đến sáng 22.11, ông Santos đang được điều trị tại bệnh viện.