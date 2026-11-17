Các đám cháy rừng kéo dài nhiều tháng trên các đảo Borneo, Sumatra và Papua đã thiêu rụi một số vùng đất rộng lớn, gây ô nhiễm không khí khiến hàng trăm ngàn người ở Indonesia bị bệnh, và lan sang biên giới Malaysia và Singapore.

Chữa cháy rừng tại tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia) ngày 4.11 ẢNH: AFP

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Philippines hôm 15.11, Tổng thống Prabowo nói rằng khói độc xuyên biên giới là "không phải lỗi của chúng tôi" và "chúng tôi đã làm hết sức mình". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng "thay mặt chính phủ Indonesia và nhân dân Indonesia, chúng tôi xin lỗi nếu đã gây ra đau khổ cho người dân Singapore và Malaysia".

Ông Prabowo cho hay chính phủ Indonesia đã thu hồi 17 giấy phép khai thác đất từ những công ty liên quan các vụ cháy rừng và đang xem xét 26 giấy phép khác. Ông cho biết thêm giới chức Indonesia đã huy động 71.000 người để đối phó với các đám cháy, và nước này đã mất 16 lính cứu hỏa cùng 2 trực thăng khi nỗ lực dập tắt các đám cháy. Hôm 11.11, AFP đưa tin sự xuất hiện của mưa đã giúp kiểm soát được một số đám cháy tồi tệ nhất, và việc giám sát cho thấy số lượng các điểm nóng đang bắt đầu giảm hoặc ổn định.

'Các bà mẹ cứu hỏa' cùng chiến đấu chống đợt cháy rừng lớn ở Indonesia

Indonesia thường đối mặt với cháy rừng vào mùa khô, nhưng các vụ cháy năm nay đặc biệt nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu cho rằng hiện tượng thời tiết El Nino mạnh, biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, và việc rút cạn nước ở những vùng đất than bùn để khai thác mỏ và lập đồn điền đã làm trầm trọng thêm mùa cháy rừng năm nay ở Indonesia, theo AFP.



