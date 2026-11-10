Singapore mở dịch vụ nhận gửi vàng từ nước ngoài

Dịch vụ mới được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động thị trường vàng trong các khung giờ tại châu Á ẢNH: AFP

Tờ The Straits Times đưa tin Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore (MAS) ngày 10.11 bắt đầu triển khai dịch vụ lưu ký vàng, cho phép các ngân hàng trung ương nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế gửi vàng tại quốc gia này.

Số vàng trên sẽ được cất giữ trong kho lưu trữ tiền tệ quốc gia của MAS, nơi hiện có sức chứa lên đến 500 tấn vàng, với khả năng mở rộng thêm khi nhu cầu tăng lên.

Dịch vụ này sẽ bổ sung cho năng lực lưu trữ vàng thương mại tại Singapore, vốn có sức chứa hơn 2.000 tấn, nhằm phục vụ các đối tượng tham gia thị trường như các ngân hàng kinh doanh vàng, tổ chức đầu tư và các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.

"Trong bối cảnh môi trường bên ngoài ngày càng trở nên khó lường, nhu cầu đối với vàng như một loại tài sản đang gia tăng, khi các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tìm kiếm sự vững vàng và đa dạng hóa", Phó thủ tướng Singapore kiêm Chủ tịch MAS Gan Kim Yong cho biết.

Phát biểu với truyền thông tại tòa nhà MAS vào ngày 10.11, ông Gan cho biết một số ngân hàng trung ương nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm đến dịch vụ lưu ký vàng. Tuy nhiên, ông không nêu tên các tổ chức này vì các cuộc thảo luận vẫn đang được bảo mật.

Khi được hỏi điều gì tạo nên sự khác biệt giữa Singapore và Hồng Kông, nơi cũng đã đẩy mạnh các sáng kiến tập trung vào thị trường vàng, ông nói rằng "đây không phải là một trò chơi triệt tiêu lẫn nhau".

"Những gì Singapore đang thực hiện là cung cấp thêm một lựa chọn cho các ngân hàng trung ương vốn đang tìm kiếm những địa điểm thay thế để lưu trữ dự trữ vàng của họ", ông phát biểu.

Dù không nêu tên các ngân hàng, MAS cho biết các tài khoản lưu ký vàng sẽ được cung cấp cho một số ngân hàng chuyên kinh doanh vàng được lựa chọn tại Singapore, những ngân hàng có "chuyên môn và kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến vàng và thanh khoản giao dịch" cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, các tổ chức tài chính quốc tế và các thực thể nhà nước.

Dịch vụ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động thị trường trong các khung giờ tại châu Á, trong bối cảnh các hoạt động giao dịch, thanh khoản và hình thành giá vàng hiện đang tập trung tại các trung tâm khác như London và New York.