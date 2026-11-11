Rắc rối bủa vây Phó tổng thống Indonesia Gibran sau tranh cãi bằng cấp

Phó chủ tịch quốc hội Indonesia Saan Mustopa cho hay bản kiến nghị luận tội ông Gibran do 120 nghị sĩ thuộc 8 đảng đệ trình.

Một trong những nghị sĩ đã ký vào bản kiến nghị là ông Mardani Ali Sera lập luận ông Gibran "không còn đáp ứng các yêu cầu đối với chức vụ phó tổng thống như đã quy định trong Hiến pháp Indonesia".

Phó tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka tại tòa nhà quốc hội ở Jakarta ngày 20.5 Ảnh: Reuters

Nghị sĩ Ahmad Doli Kurnia cũng nói rằng ông Gibran không còn đủ tư cách giữ chức phó tổng thống sau phán quyết của tòa án."Yêu cầu vấn đề này được xử lý bằng cách bãi nhiệm phó tổng thống", ông Ahmad nói.

Theo luật pháp Indonesia, khi có đơn kiến nghị, lãnh đạo Hạ viện phải thành lập một ủy ban đặc biệt để xác định liệu ông Gibran có vi phạm Hiến pháp Indonesia khi giữ chức phó tổng thống dù bị cáo buộc không đáp ứng các yêu cầu bầu cử hay không.

Nếu cáo buộc được chứng minh là đúng, Hạ viện phải yêu cầu Tòa án Hiến pháp phán quyết liệu ông Gibran có vi phạm hiến pháp hay không. Nếu tòa án xác nhận cáo buộc, Hạ viện sẽ đề xuất luận tội lên Thượng viện.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ ông Gibran. Ông Gibran đã tuyên bố ý định từ chức trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm 10.11, theo Reuters.

Ông Gibran, từng du học, đã sử dụng chứng chỉ này để đáp ứng các yêu cầu về trình độ học vấn và tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024, và ông đã cùng với ông Prabowo thắng cử.

Ông Gibran đang bị giám sát chặt chẽ sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp và Tòa án Tối cao Indonesia hồi tháng trước rằng bằng cấp của ông không đáp ứng các yêu cầu bầu cử.

Trong một phán quyết được công bố trên trang web cuối ngày 10.11, Tòa án Tối cao Indonesia cho hay đang chỉ thị Bộ Giáo dục thu hồi chứng chỉ tương đương trình độ học vấn của ông Gibran.

Luật bầu cử Indonesia yêu cầu các ứng viên phó tổng thống phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ học vấn tương đương, nhưng tòa án nhận thấy rằng các giấy tờ không thực sự chứng minh ông Gibran đã tốt nghiệp trung học.

"Không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ông Gibran có bằng cấp hoặc chứng chỉ nước ngoài có thể được dùng làm cơ sở để so sánh với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương", tòa án kết luận trong phán quyết.