Indonesia điều hơn 20.000 quân tới thủ đô giữa bê bối bắt giữ 3 tướng cấp cao

Phó đô đốc Yayan Sofiyan, quan chức phụ trách hoạt động hải quân Indonesia, ngày 4.11 cho biết đợt triển khai đầu tiên gồm 2.100 quân nhân bắt đầu từ ngày 2.11. Các đơn vị từ những khu vực lân cận tiếp tục được huy động, nâng tổng lực lượng dự kiến lên 20.980 người, theo Hãng tin AP.

Ông Listyo Sigit Prabowo (giữa), cựu Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia, bị cáo buộc chỉ đạo chiến dịch nghe lén trái phép nhằm vào Tổng thống Prabowo Subianto ẢNH: REUTERS

Lực lượng tham gia gồm hải quân, thủy quân lục chiến và nhân sự từ các căn cứ, trung tâm huấn luyện tại Java và Lampung. Ngoài ra, khoảng 13.140 quân nhân khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng điều động khi cần thiết.

Giới chức Indonesia hiện chưa xác nhận việc triển khai quân đội có liên quan cuộc điều tra nghe lén hay không. Thiếu tướng Muhammad Nas, phát ngôn viên quân đội Indonesia, khẳng định đây là hoạt động thông thường nhằm duy trì an ninh và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Động thái trên diễn ra giữa lúc Indonesia điều tra vụ nghe lén trái phép được cho là nhằm vào Tổng thống Prabowo cùng nhiều quan chức chính phủ, chính trị gia, nhà báo, lãnh đạo tổ chức xã hội và doanh nghiệp, theo AFP.

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 tướng cảnh sát cấp cao, gồm cựu Cảnh sát trưởng quốc gia Listyo Sigit Prabowo cùng các ông Ahrie Sonta Nasution và Eko Hadi Santoso. AFP ngày 4.11 đưa tin ông Listyo cũng đã bị miễn nhiệm chức Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia.

Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm bị cáo buộc chỉ đạo hoạt động nghe lén trái phép trong giai đoạn 2025 - 2026, khi ông Listyo còn giữ chức cảnh sát trưởng quốc gia. Họ cũng bị cáo buộc ra lệnh xóa dữ liệu vào cuối tháng 10 nhằm che giấu bằng chứng.

Ông Asep Safrudin, quan chức phụ trách điều tra hình sự của cảnh sát quốc gia, cho biết hoạt động giám sát được tiến hành "mà không có căn cứ pháp lý hoặc tuân thủ quy trình điều tra theo quy định". Các nghi phạm có thể đối mặt mức án lên đến 10 năm tù đối với những cáo buộc liên quan việc xâm nhập và giám sát trái phép thông tin liên lạc điện tử.

Trong khi đó, phát ngôn viên Tổng thống Indonesia Prasetyo Hadi ngày 4.11 nhận định những hành vi bị cáo buộc có thể cấu thành tội "phản quốc", do đe dọa an ninh quốc gia và sự an toàn của lãnh đạo đất nước. Theo Bộ luật hình sự của Indonesia, mức án tối đa cho tội phản quốc chống lại tổng thống là tử hình bằng xử bắn.

Ông Prasetyo Hadi cho biết động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra, trong khi Tổng thống Prabowo bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những thông tin được công bố.