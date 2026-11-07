Tướng Indonesia từ nhân chứng trở thành nghi phạm vụ nghe lén tổng thống

Chuẩn tướng Suhermanto, Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm mạng thuộc Polri, ngày 5.11 cho hay trước đó, ông Slamet chỉ được coi là nhân chứng, theo KOMPAS.com.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại vụ án, các cơ quan chức năng đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy ông này có hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề pháp luật, nhân quyền, nhập cư và cải huấn Indonesia Yusril Ihza Mahendra phát biểu trong một cuộc họp báo liên quan đến cáo buộc nghe lén điện thoại của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Jakarta (Indonesia) ngày 3.11 Ảnh: Reuters

"Quá trình điều tra đã dẫn đến việc thay đổi tư cách của SU, người trước đây là nhân chứng. Dựa trên kết quả xem xét vụ án, xác định rằng SU có các hành vi cấu thành vi phạm pháp luật", ông Suhermanto phát biểu tại một cuộc họp báo vào tối 5.11. Báo chí Indonesia sau đó xác nhận SU chính là ông Slamet Uliandi.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng SU, người đứng đầu đơn vị công nghệ và thông tin của cơ quan điều tra từ năm 2021-2026, đã ra lệnh cho việc nghe lén, theo ông Suhermanto. "Khi 2 nghi phạm còn lại chuẩn bị nghe lén, họ đã nhận được sự chấp thuận của SU. Họ cũng xin phép ông ấy trước khi xóa hồ sơ can thiệp", ông Suhermanto khẳng định.

Với quyết định này, ông Slamet trở thành nghi phạm thứ tư trong vụ án nghe lén nhắm vào Tổng thống Prabowo.

Trước đó, Polri đã xác định 3 tướng cảnh sát khác là nghi phạm, gồm Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution và Eko Hadi Santoso.

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Ông Suhermanto giải thích rằng 3 nghi phạm trước đó đang bị giam giữ tại trụ sở Lữ đoàn Cơ động, trong khi SU chưa thể bị bắt giam do đang trong quá trình hồi phục sau đột quỵ.

Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ đằng sau những nỗ lực chặn và thu thông tin liên lạc của Tổng thống Prabowo và cho đến nay đã thẩm vấn 13 sĩ quan cảnh sát cùng 5 chuyên gia về tội phạm và công nghệ thông tin, theo Reuters.

Tại Jakarta, tình hình vẫn ổn định trong 2 ngày 5 và 6.11, dù có hàng ngàn binh sĩ được triển khai sau khi thông tin về hành vi nghe lén bị tiết lộ.