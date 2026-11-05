Rộ hình ảnh đoàn xe bọc thép tiến vào thủ đô Indonesia

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đoàn xe quân sự màu tối di chuyển trên đường phố ở thủ đô Jakarta (Indonesia), gồm xe chiến thuật, xe bọc thép và xe tải quân sự cỡ lớn. Nổi bật trong đoàn là một xe bọc thép bánh lốp trang bị tháp pháo và nòng súng, di chuyển phía trước các phương tiện khác, theo TribunNews ngày 5.11.

Cảnh sát Indonesia trực gác tại một địa điểm ở Jakarta, Indonesia ngày 5.11.2026 ẢNH: AP

Sự xuất hiện của đoàn xe thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh quân đội Indonesia đang điều chuyển lực lượng từ nhiều địa phương tới Jakarta bằng đường bộ và đường biển, trong đó sử dụng cả tàu chiến để vận chuyển binh sĩ.

Chuẩn đô đốc Yayan Sofiyan, quan chức phụ trách tác chiến hải quân Indonesia, cho biết kế hoạch được thực hiện theo chỉ thị của Tư lệnh quân đội Agus Subiyanto, với tổng cộng 20.980 quân nhân được huy động hoặc đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Giai đoạn đầu bắt đầu ngày 2.11, gồm 2.100 quân nhân từ các đơn vị đã đóng tại Jakarta. Hai giai đoạn tiếp theo huy động 5.740 quân nhân từ các địa phương, dự kiến bắt đầu di chuyển từ ngày 4.11 bằng đường bộ và tàu chiến.

Indonesia điều hơn 20.000 quân tới thủ đô giữa bê bối bắt giữ 3 tướng cấp cao

Lực lượng tham gia đến từ các đơn vị hải quân, thủy quân lục chiến, trung tâm huấn luyện và căn cứ quân sự tại Tây Java, Trung Java, Đông Java và Lampung. Trong khi đó, 13.140 quân nhân còn lại được đặt trong tình trạng sẵn sàng tại đơn vị, chưa được điều chuyển tới Jakarta.

Trước những đồn đoán về hoạt động quân sự tại thủ đô Jakarta, thiếu tướng Muhammad Nas, phát ngôn viên quân đội Indonesia, ngày 5.11 khẳng định lực lượng đang duy trì cấp độ báo động 3, mức sẵn sàng thông thường trong hệ thống quân đội nước này.

Theo ông Nas, ở cấp độ này, các đơn vị vẫn hoạt động bình thường nhưng quân nhân phải tuân thủ một số hạn chế, như không được rời địa phương nơi đóng quân. Cấp độ 2 đòi hỏi cảnh giác cao hơn, trong khi cấp độ 1 là trạng thái sẵn sàng cao nhất để ứng phó tình huống khẩn cấp, theo trang Indonesia Now.

Giới chức Indonesia cũng làm rõ một phần hoạt động điều quân liên quan công tác huấn luyện. Chuẩn đô đốc Tunggul, quan chức phụ trách thông tin hải quân Indonesia, ngày 5.11 cho biết lực lượng đang chuẩn bị cho các cuộc diễn tập đổ bộ đặc biệt cùng hoạt động diễn tập đột kích vượt sông.

Ông Nas nhấn mạnh việc huy động lực lượng nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Indonesia, song không giải thích cụ thể lý do triển khai quy mô lớn tới Jakarta.

Đợt huy động diễn ra giữa lúc Indonesia điều tra vụ nghe lén trái phép nhằm vào Tổng thống Prabowo Subianto cùng nhiều quan chức chính phủ, chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp.

Ba tướng cảnh sát cấp cao Indonesia đã bị bắt giữ, trong đó có cựu Cảnh sát trưởng quốc gia Listyo Sigit Prabowo, người vừa bị cách chức Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia vào ngày 3.11. Các nghi phạm khác là Trưởng phòng Pháp lý của Cảnh sát quốc gia Ahrie Sonta và Tổng thanh tra Eko Hadi Santoso, theo AP.

Phát ngôn viên Tổng thống Indonesia Prasetyo Hadi cho biết giới chức chưa xác định động cơ vụ việc. Ông nhấn mạnh cần chờ kết quả điều tra đầy đủ trước khi đưa ra kết luận.