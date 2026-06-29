Cụ ông 78 tuổi thoát khỏi 'cửa tử' nhờ phẫu thuật Hybrid xử lý vỡ động mạch chủ ngực

Nam bệnh nhân 78 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng, có nhiều bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, gout và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, ông đột ngột xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội lan ra sau lưng, kèm khó thở. Tại cơ sở y tế địa phương, kết quả chụp CT ghi nhận nhiều tổn thương nguy hiểm ở động mạch chủ.

Với kích thước khối loét chỉ khoảng 4cm, nhỏ hơn so với thông thường, đây là ca bệnh không dễ nhận định ngay từ đầu ẢNH: MINH KHOA

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Thống Nhất), với kích thước khối loét chỉ khoảng 4cm, nhỏ hơn so với thông thường, đây là ca bệnh không dễ nhận định ngay từ đầu.

Thế nhưng dù nhỏ, khối loét đã vỡ, khiến máu tràn vào khoang trung thất và hai màng phổi, gây mất máu cấp và suy hô hấp cùng lúc. Ở người cao tuổi, tỷ lệ tử vong nếu can thiệp theo phương pháp mổ hở truyền thống lên đến hơn 90%.

Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Hybrid: chuyển vị các nhánh động mạch nuôi não và chi trên, đồng thời đặt stent graft che phủ vị trí động mạch chủ bị vỡ để ngăn chảy máu.

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