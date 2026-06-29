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Cụ ông 78 tuổi thoát khỏi 'cửa tử' nhờ phẫu thuật Hybrid xử lý vỡ động mạch chủ ngực
Video Sức khỏe

Cụ ông 78 tuổi thoát khỏi 'cửa tử' nhờ phẫu thuật Hybrid xử lý vỡ động mạch chủ ngực

Minh Khoa
Minh Khoa
Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) vừa phẫu thuật thành công, cứu sống cụ ông 78 tuổi bị vỡ động mạch chủ ngực một trong những cấp cứu tim mạch có nguy cơ tử vong cao nhất bằng kỹ thuật Hybrid kết hợp mổ hở và can thiệp nội mạch.

Nam bệnh nhân 78 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng, có nhiều bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, gout và bệnh tim thiếu máu cục bộ. Khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, ông đột ngột xuất hiện cơn đau ngực trái dữ dội lan ra sau lưng, kèm khó thở. Tại cơ sở y tế địa phương, kết quả chụp CT ghi nhận nhiều tổn thương nguy hiểm ở động mạch chủ.

Cụ ông 78 tuổi thoát khỏi "cửa tử" nhờ phẫu thuật Hybrid... - Ảnh 1.

Với kích thước khối loét chỉ khoảng 4cm, nhỏ hơn so với thông thường, đây là ca bệnh không dễ nhận định ngay từ đầu

ẢNH: MINH KHOA

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tân, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực (Bệnh viện Thống Nhất), với kích thước khối loét chỉ khoảng 4cm, nhỏ hơn so với thông thường, đây là ca bệnh không dễ nhận định ngay từ đầu.

Thế nhưng dù nhỏ, khối loét đã vỡ, khiến máu tràn vào khoang trung thất và hai màng phổi, gây mất máu cấp và suy hô hấp cùng lúc. Ở người cao tuổi, tỷ lệ tử vong nếu can thiệp theo phương pháp mổ hở truyền thống lên đến hơn 90%.

Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Hybrid: chuyển vị các nhánh động mạch nuôi não và chi trên, đồng thời đặt stent graft che phủ vị trí động mạch chủ bị vỡ để ngăn chảy máu.

Cụ ông 78 tuổi thoát khỏi cửa tử nhờ phẫu thuật Hybrid xử lý vỡ động mạch chủ ngực


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