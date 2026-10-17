Cử tri lo ngại lừa đảo AI, thực phẩm giả, cấp sổ đỏ chậm trễ

Sáng 17.10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 2.814 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước và 2.805 ý kiến, kiến nghị trên nền tảng Mặt trận số 24/7.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ẢNH: QUỐC HỘI

Lo lừa đảo AI, hàng giả, ô nhiễm môi trường

Cử tri và nhân dân ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an sinh xã hội, cải cách bộ máy nhà nước và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuy nhiên, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng khiến người dân lo lắng, đặc biệt là các thủ đoạn lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo thông tin, dữ liệu. Cùng đó là những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, bạo lực trong thanh thiếu niên, nguy cơ cháy nổ, tai nạn…

Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng mất an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả.

Ngoài ra, tình trạng tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi cũng khiến người dân lo ngại. Ô nhiễm môi trường, ngập úng tại một số thành phố lớn vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trước thực tế trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai những biện pháp căn cơ, mang tính chiến lược để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cần chú trọng phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm công nghệ cao, nhất là các thủ đoạn đánh cắp dữ liệu cá nhân để lừa đảo.

Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, báo cáo đề nghị tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng sản xuất, mua bán hàng giả, thực phẩm không bảo đảm an toàn và việc sử dụng chất tạo nạc salbutamol trong chăn nuôi.

Đồng thời, rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở, nhà trọ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đường thủy và đuối nước.

Các đại biểu tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI ẢNH: QUỐC HỘI

Thủ tục đất đai chậm trễ, trụ sở dôi dư gây lãng phí

Một vấn đề khác được cử tri phản ánh là tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tại một số địa phương còn chậm. Nguyên nhân là hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, dữ liệu chưa thực sự liên thông, ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc.

Đáng chú ý, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm trễ, gây phiền hà cho người dân. Tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính còn chậm, gây xuống cấp, lãng phí.

Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, khối lượng công việc của những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở tăng đáng kể, tạo thêm áp lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật, tập trung tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh từ thực tế.

Đặc biệt, các dự thảo luật được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 cần được quan tâm hoàn thiện theo hướng đồng bộ, khách quan, khắc phục vướng mắc trong thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng cần được bảo đảm trong quá trình xây dựng luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.