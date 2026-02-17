Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông quan lô hàng đầu năm mới

Ngày 17.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), có doanh nghiệp đã đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) làm các thủ tục thông quan cho lô hàng đầu năm mới.

Lô hàng được hoàn thành các thủ tục đầu tiên tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DTT với các mặt hàng đường, trọng lượng 234 tấn, thuế nộp ngân sách gần 400 triệu đồng.

Các lô hàng được thông quan đầu năm tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ẢNH: B.H

Đại diện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ DTT cho biết rất vinh dự khi làm thủ tục thông quan cho lô hàng đầu tiên trong ngày đầu năm mới, các cơ quan chức năng ở cửa khẩu tạo điều kiện rất thuận lợi nên các thủ tục triển khai nhanh.

Trong năm 2025, Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ghi nhận sự phát triển hơn so với năm 2024 thông qua các chỉ số như số lượt phương tiện xuất nhập cảnh đạt 272.877 lượt; hành khách xuất nhập cảnh 747.788 lượt; 12.051 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu; kim ngạch đạt 737,8 triệu USD; trọng lượng hàng hóa 1.231,7 nghìn tấn.

Hoạt động quá cảnh đạt 39.397 tờ khai, trị giá 14.062 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 462,2 tỉ đồng, vượt 107,5% chỉ tiêu được giao.

Tại cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị), lực lượng hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 9 cho biết năm 2025 hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu tăng trưởng tích cực so với năm 2024.

Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay đã thực hiện thủ tục cho 2.692 tờ khai xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt 218,7 triệu USD; tổng trọng lượng hàng hóa đạt 2,66 triệu tấn; 114.924 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Ngoài ra, có 1.005 tờ khai quá cảnh với trị giá 36,3 triệu USD, số thu ngân sách nhà nước đạt 525,25 tỉ đồng.

Trong năm 2025, hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay có các chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024 ẢNH: B.H

Riêng tháng 1.2026, Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay đã làm thủ tục cho 224 tờ khai xuất nhập khẩu, kim ngạch đạt 17,1 triệu USD; tổng trọng lượng hàng hóa 173 nghìn tấn; 10.445 lượt phương tiện xuất nhập cảnh; 90 tờ khai quá cảnh với trị giá 5 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 27 tỉ đồng, đạt 5,1% chỉ tiêu năm.

Với những thành tựu đạt được trong năm 2025 và các chuyến hàng thông quan thuận lợi đầu năm mới, các lực lượng chức năng công tác tại 2 cửa khẩu quốc tế lớn tại Quảng Trị đang kỳ vọng về một năm mới khởi sắc hơn cho ngành kinh doanh xuất nhập khẩu.



