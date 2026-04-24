Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026:

Cua rơ Việt Nam bùng nổ ở chặng cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu

Hoàng Quỳnh
24/04/2026 10:49 GMT+7

Nhiều cua rơ Việt Nam thể hiện được khả năng ở chặng đua cá nhân tính giờ của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026.

Cua rơ Việt Nam thi đấu cá nhân tính giờ ấn tượng

Hôm nay (24.4) tại phường Vũng Tàu (TP.HCM) diễn ra chặng 19 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026. Đây là chặng đua đặc biệt khi các tay đua thi đấu nội dung cá nhân tính giờ với cự ly thi đấu 5 km.

Tay đua Sergei Kulikov về nhất chặng 19 cá nhân tính giờ tại Vũng Tàu

Khác với các chặng đua đường trường, nội dung cá nhân tính giờ đòi hỏi các tay đua phải toàn diện cả về sức bền, tốc độ, sức mạnh và một mình thi đấu chứ không có sự hỗ trợ của đồng đội. Đây là nội dung được đánh giá ưu thế cho các ngoại binh nhưng diễn biến của chặng đua này cho thấy nhiều cua rơ Việt Nam thi đấu rất tốt.

Niềm vui của tay đua Sergei Kulikov và HLV Lê Thành Liêm khi thắng chặng cá nhân tính giờ

Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ của đội TP.HCM Vinama cho thấy khả năng chạy cá nhân tính giờ tốt nhất của làng xe đạp Việt Nam khi hoàn tất 5 km với thời gian 7 phút 01 giây, xếp trên rất nhiều ngoại binh ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay. Nguyễn Tuấn Vũ là tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất chặng 19, chỉ thua tay đua về nhất Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) 9 giây, thua tay đua hạng nhì Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) 5 giây.

Tay đua Nguyễn Tuấn Vũ xuất sắc xếp hạng ba nội dung cá nhân tính giờ, trên nhiều ngoại binh mạnh

Trong ngày thi đấu bùng nổ và tràn đầy quyết tâm, tay đua Nguyễn Hoàng Sang Công an TP.HCM) xuất sắc về hạng tư với thành tích 7 phút 02 giây, kém Nguyễn Tuấn Vũ vỏn vẹn 1 giây. Đồng đội của Nguyễn Hoàng Sang là Quàng Văn Cường cũng xếp hạng năm, kém Tuấn Vũ 2 giây. Nỗ lực đáng khen của các tay đua đội Công an TP.HCM giúp họ giành ngôi nhất đồng đội chặng 19.

Tay đua Nguyễn Hoàng Sang cũng xuất sắc xếp hạng tư đồng thời giúp Công an TP.HCM đoạt ngôi nhất đồng đội chặng 19 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Do cách biệt thời gian mà các tay đua tạo ra không lớn nên các danh hiệu sau 19 chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 không thay đổi. Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng danh giá cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất. Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh -vua nước rút. Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Moise (TP.HCM Vinanma) mặc áo chấm đỏ - vua leo núi và TP.HCM Vinama giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Tay đua Yarash Uladzislau về nhì chặng 19, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá

Ngày mai (25.4), các tay đua tranh tài chặng 20 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ phường Vũng Tàu về phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), cự ly thi đấu 141 km.


Tin liên quan

Xác định chủ nhân danh hiệu vua leo núi Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Xác định chủ nhân danh hiệu vua leo núi Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Chủ nhân của danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 đã được xác định sau chặng 16 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương (Lâm Đồng).

Tay đua Việt kiều Pháp bất ngờ thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Tay đua Thụy Sĩ độc diễn giành chiến thắng chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

cua rơ Việt Nam Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 Cua rơ Việt Nam bùng nổ ở chặng cá nhân tính giờ Áo vàng
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

