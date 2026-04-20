Xác định chủ nhân danh hiệu vua leo núi Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
20/04/2026 14:02 GMT+7

Chủ nhân của danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2026 đã được xác định sau chặng 16 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương (Lâm Đồng).

Xứng danh vua leo núi Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Hôm nay (20.4) diễn ra chặng 16 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương (Lâm Đồng) dài 140 km. Chặng đua đầy gian nan bởi các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo gồm Khánh Lê (29 km) và Giang Ly (5 km).

Tay đua Mugisha Moise về nhất đèo Khánh Lê lẫn Giang Ly, đoạt áo chấm đỏ - vua leo núi Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026

Với tham vọng đánh chiếm danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi, tay đua người Ý Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) tấn công mạnh mẽ khi vào đèo Khánh Lê. Tuy nhiên tay đua đến từ Rwanda Mugisha Moise (TP.HCM Vinama), áo vàng Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group)...rượt đuổi thành công.

Yarash Uladzislau có ngày thi đấu ấn tượng, bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng danh giá ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Trong ngày thi đấu sung sức, tay đua đến từ châu Phi Mugisha Moise giành chiến thắng ở đỉnh đèo Khánh Lê lẫn đỉnh đèo Giang Ly, qua đó vươn lên đoạt danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi với 51 điểm, hơn tay đua xếp hạng nhì Pierantozzi Lucio 12 điểm. Do không còn ngọn đèo tính điểm nào trong các chặng đua còn lại ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM nên Mugisha Moise chỉ cần hoàn thành các chặng đua còn lại theo quy định là giành chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi chung cuộc.

Các tay đua tranh tài chặng 16 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM đầy gian nan khi chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly

Chặng 16 cũng chứng kiến nỗ lực đáng khen của tay đua Sergei Kulikov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) khi từng bị tụt lại phía sau nhưng kịp trở lại tốp đầu, sau đó cùng Mugisha Moise, Yarash Uladzislau về đích, bỏ xa các đối thủ phía sau. Ngoài danh hiệu thắng chặng 16, tay đua người Nga còn vươn lên hạng nhì trên bảng xếp hạng cá nhân áo vàng. Trong khi đó thành tích về hạng ba chặng 16 giúp Yarash Uladzislau giữ vững danh hiệu áo vàng danh giá đồng thời nới rộng cách biệt với các đối thủ cạnh tranh. Nhờ đó tay đua đội TP.HCM New Group tiến gần hơn với danh hiệu áo vàng chung cuộc của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay.

Tay đua Sergei Kulikov ăn mừng chiến thắng chặng tại phường Xuân Hương (Lâm Đồng)

Trong ngày thi đấu nỗ lực, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Sang (Công an TP.HCM) và Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM) là 3 tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất ở chặng 16. Không thể cạnh tranh danh hiệu vua leo núi với các ngoại binh nhưng Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững được danh hiệu áo cak dành cho tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất. Tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) vẫn giữ áo xanh - vua nước rút và Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ áo trắng - tay đua trẻ xuất sắc. Ngôi nhất đồng đội vẫn trong tay đội TP.HCM Vinama.

Phạm Lê Xuân Lộc giữ vững danh hiệu áo cam - tay đua Việt Nam có thành tích thi đấu tốt nhất

Ngày mai (21.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 diễn ra chặng 17 vòng đua Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), cự ly thi đấu 51 km.


