Cua rơ Việt Nam gây sốc, vượt ngoại binh để giữ danh hiệu vua leo núi

Chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ Tuy Hòa (Đắk Lắk) đi Nha Trang dài 124 km. Các tay đua phải chinh phục Đèo Cả (đèo loại 3 cách điểm xuất phát 30 km), có tính điểm áo đỏ - vua leo núi. Ngay sau khi xuất phát, các tay đua có thành tích không tốt liên tục tấn công. Mục đích của họ là tìm kiếm giải thưởng ở đỉnh đèo, đồng thời vào đèo trước, bởi nếu các tay đua mạnh có đuổi bắt thì không bị rơi lại phía sau.

Tuy Đèo Cả có tính điểm vua leo núi, nhưng đây là đèo loại 3 có điểm thưởng thấp, nên ít ảnh hưởng đến cục diện bảng xếp hạng áo đỏ. Mọi sự quyết định tập trung vào đèo Khánh Lê (đèo loại 1) vào ngày mai (20.4) nên các ngoại binh ứng viên chưa bung hết sức lực.

Phạm Lê Xuân Lộc trên đỉnh Đèo Cả ẢNH: KHẢ HÒA

Tay đua xuất sắc nhất Việt Nam lập cú đúp áo cam, áo chấm đỏ

Chính vì thế, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tận dụng về hạng ba Đèo Cả, nhận được 4 điểm thưởng. Tổng cộng có 16 điểm, áo cam Phạm Lê Xuân Lộc vượt qua Lucio (Võ Đắc Đồng Nai), vươn lên mặc thêm chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi sau 15 chặng.

Sau khi đổ Đèo Cả, đoàn đua hình thành lại một tốp đông cũng là lúc các tay đua có thứ hạng thấp tranh thủ tấn công tìm kiếm 2 giải thưởng dọc đường. Đầu tiên, tay đua trẻ Trần Thanh Quang (Nhựa Bình Minh TP.HCM) thoát đi một mình trong 8 km đến Sprint 1 giành chiến thắng. Sau đó, đến lượt một tốp 3 tay đua cũng tấn công cách điểm thưởng dọc đường thứ hai 7 km và Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) rút thắng Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) và Christoph Janssen (Đồng Tháp) giành chiến thắng.

Xuân Lộc giữ danh hiệu áo chấm đỏ sau - vua leo núi sau 15 chặng ẢNH: KHẢ HÒA

Với lối chơi cống hiến từ đầu giải đến nay, ngoại binh của Đồng Tháp Christoph Janssen một lần nữa khiến đường đua trở nên hấp dẫn. Khi tốp đầu 3 tay đua chạy qua giải thưởng dọc đường thứ 2 bị bắt lại, Christoph Janssen tiếp tục thoát đi cùng với Đặng Thành Được (Hà Nội). Với nền tảng thể lực tốt hơn so với tay đua đi cùng, ngoại binh đội Đồng Tháp không ngần ngại làm đầu máy kéo chính cho Đặng Thành Được bám dính, bất chấp nỗ lực của đội Vĩnh Long ở phía sau đuổi bắt.

Không có gì bất ngờ tại đích đến, Đặng Thành Được vô tình được vào thế "ngư ông đắc lợi", rút thắng Christoph Janssen mang về chiến thắng đầu tiên cho đội Hà Nội. Dù về nhì, nhưng Christoph Janssen vẫn được xem là người chiến thắng trong lòng người hâm mộ dành cho cho lối chơi cống hiến.

Chặng 15 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 từ Tuy Hòa (Đắk Lắk) đi Nha Trang dài 124 km ẢNH: KHẢ HÒA

Đúng 49 giây sau, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) rút thắng Patrick Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) để về hạng ba. Với kết quả này, Marchuk Dzianis tiếp tục giữ chiếc áo xanh và nới rộng khoảng cách với Patrick Patterson lên 16 điểm.

Các danh hiệu khác chặng 15 không có gì thay đổi khi Yarash Uladzislau (TP.HCM New Group) giữ áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) áo cam, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) áo trắng và TP.HCM Vinama giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai (20.4), Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM sẽ chạy chặng 16 từ Nha Trang đi Đà Lạt dài 140 km. Đây là chặng đua mang tính chất quyết định, kết quả ảnh hưởng đến 90% thành tích chung cuộc vì các tay đua phải đấu nhau trên hai đèo Khánh Lê và Giang Ly.