Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cuba kiên quyết tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn khủng bố nào

Thụy Miên
Thụy Miên
26/02/2026 22:15 GMT+7

Hôm nay 26.2, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel tuyên bố nước này sẽ tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn khủng bố nào, sau vụ chạm trán giữa lực lượng tuần duyên và các tay súng trên tàu cao tốc đến từ Mỹ.

Cuba kiên quyết tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn khủng bố nào- Ảnh 1.

Các tàu tuần duyên Cuba cập cảng Havana hôm 25.2

ảnh: afp

Trên tài khoản X, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel hôm nay 26.2 khẳng định Cuba sẽ tự vệ với lòng quyết tâm và sự kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn, tấn công khủng bố và dùng lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và sự ổn định quốc gia của Cuba.

Nhà lãnh đạo lên án cuộc đối đầu xảy ra hôm 25.2 là một cuộc xâm nhập có chủ đích.

Trước đó, Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng tuần duyên đã chạm trán một tàu cao tốc "bất hợp pháp" đăng ký tại bang Florida của Mỹ ở vị trí cách đảo Cayo Falcones ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba khoảng 1 hải lý (gần 2 km), tức nằm trong lãnh hải nước này.

Nga nói gì sau vụ Cuba bắn chết 4 người trên tàu cao tốc từ Mỹ?

Khi tàu tuần duyên Cuba tiếp cận, súng nổ từ chiếc tàu cao tốc, khiến chỉ huy của tàu Cuba bị thương.

Phía lực lượng tuần duyên Cuba bắn trả, giết chết 4 người trên tàu và 6 người còn lại bị thương, theo AFP.

Trước diễn biến trên, Điện Kremlin đánh giá tình hình quanh Cuba đang nóng lên và kêu gọi các bên kiềm chế. Nga cũng đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ.

Tin liên quan

Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Lực lượng Tuần duyên Cuba ngày 25.2 thông báo đã bắn chết 4 người và làm bị thương 6 người đang ở trên một chiếc thuyền máy được đăng ký tại Mỹ trong một cuộc đấu súng gần bờ biển Cuba, theo AFP.

Tổng thống Mexico tìm cách hỗ trợ Cuba sau cảnh báo từ Tổng thống Trump

Cuba nêu rõ chuyện đối thoại với Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Cuba Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel lực lượng tuần duyên tấn công khủng bố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận