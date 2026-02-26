Cuba kiên quyết tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn khủng bố nào

Các tàu tuần duyên Cuba cập cảng Havana hôm 25.2 ảnh: afp

Trên tài khoản X, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel hôm nay 26.2 khẳng định Cuba sẽ tự vệ với lòng quyết tâm và sự kiên định trước bất kỳ hành động gây hấn, tấn công khủng bố và dùng lính đánh thuê nhằm vào chủ quyền và sự ổn định quốc gia của Cuba.

Nhà lãnh đạo lên án cuộc đối đầu xảy ra hôm 25.2 là một cuộc xâm nhập có chủ đích.

Trước đó, Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng tuần duyên đã chạm trán một tàu cao tốc "bất hợp pháp" đăng ký tại bang Florida của Mỹ ở vị trí cách đảo Cayo Falcones ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba khoảng 1 hải lý (gần 2 km), tức nằm trong lãnh hải nước này.

Khi tàu tuần duyên Cuba tiếp cận, súng nổ từ chiếc tàu cao tốc, khiến chỉ huy của tàu Cuba bị thương.

Phía lực lượng tuần duyên Cuba bắn trả, giết chết 4 người trên tàu và 6 người còn lại bị thương, theo AFP.

Trước diễn biến trên, Điện Kremlin đánh giá tình hình quanh Cuba đang nóng lên và kêu gọi các bên kiềm chế. Nga cũng đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ.