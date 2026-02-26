Lực lượng Tuần duyên Cuba chạm trán tàu Mỹ, bắn chết 4 người

Bộ Nội vụ Cuba thông báo lực lượng tuần duyên đã chạm trán với tàu "bất hợp pháp" của Mỹ, với số đăng ký FL7726SH, cách đảo Cayo Falcones ngoài khơi bờ biển phía bắc Cuba khoảng 1 hải lý.

Các tàu tuần duyên Cuba đậu tại cảng ở thủ đô Havana vào ngày 25.2 Ảnh: AFP

Khi tàu tuần duyên tiếp cận, "đã có tiếng súng nổ từ chiếc tàu cao tốc bất hợp pháp", làm bị thương chỉ huy của tàu Cuba, theo Bộ Nội vụ Cuba.

"Kết quả của cuộc đụng độ, tại thời điểm báo cáo này, phía nước ngoài có 4 kẻ gây hấn bị tiêu diệt và 6 người bị thương", Bộ Nội vụ Cuba thông báo. Bộ này cho biết thêm những người bị thương đã được sơ tán và được chăm sóc y tế.

Bộ Nội vụ Cuba không nêu rõ nguồn gốc chính xác của chiếc tàu, nói rằng họ vẫn đang điều tra vụ việc và cam kết bảo vệ vùng biển Cuba. Chính phủ Cuba thường xuyên báo cáo về những vụ xâm phạm vùng biển của mình liên quan tàu cao tốc từ Mỹ.

Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cho hay Nhà Trắng đang "theo dõi" tình hình và "hy vọng mọi việc không tồi tệ như chúng ta lo sợ".

Ông Vance nói thêm rằng ông đã được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đang tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Caribbean, báo cáo nhưng "chúng tôi không biết nhiều chi tiết".

Chưởng lý bang Florida, nằm cách Cuba chỉ 160 km qua eo biển Florida, cho hay ông đã ra lệnh điều tra vụ Lực lượng Tuần duyên Cuba bắn chết 4 người nói trên.

Vụ xả súng hôm 25.2 xảy ra khi Washington nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt hồi tháng trước sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích ở thủ đô Caracas.

Trước khi ông Maduro bị lực lượng Mỹ bắt vào ngày 3.1, Cuba đã phụ thuộc vào Venezuela, quốc gia từng là nhà sản xuất dầu lớn, để đáp ứng khoảng 50% nhu cầu nhiên liệu của mình, theo AFP.