Công an TP.Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Đức (thường gọi là Master Anh Đức, 33 tuổi, trú xã Lạc Thủy, Phú Thọ), để điều tra về tội trốn thuế.

Trên mạng xã hội, Đức thường xuyên đăng tải các video chia sẻ câu chuyện thành công của học viên sau những khóa đào tạo do mình tổ chức, qua đó quảng bá hoạt động kinh doanh và thu hút sự quan tâm của đông đảo người theo dõi, đặc biệt là những người trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Bị can Nguyễn Anh Đức ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Đức mở khóa học, bán sách nhưng không khai báo doanh thu thực tế và trốn thuế với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Cục An ninh mạng Bộ Công an cho hay, vụ việc trên là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo trực tuyến, bán khóa học, bán sách và các sản phẩm dịch vụ được quảng bá thông qua mạng xã hội.

Theo Cục An ninh mạng, không gian mạng tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hoạt động kinh doanh, tiếp cận khách hàng và phát triển thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp thị, tiếp nhận thanh toán không làm thay đổi nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của chủ thể kinh doanh.

Mọi khoản doanh thu phát sinh đều phải được ghi nhận, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; không thể sử dụng tài khoản cá nhân hoặc các hình thức thanh toán trực tuyến để che giấu doanh thu, né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Cạnh đó, hoạt động quảng bá khóa học bằng hình ảnh, video, câu chuyện thành công của học viên cần bảo đảm tính trung thực, không đưa ra thông tin gây nhầm lẫn hoặc cam kết thiếu căn cứ nhằm thu hút người mua.

Sách mà Đức bán cho khách hàng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cục An ninh mạng khuyến cáo đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh cần tuyệt đối chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh, kế toán, hóa đơn và nghĩa vụ thuế; minh bạch doanh thu, phương thức thanh toán, không lợi dụng tài khoản cá nhân để che giấu hoạt động kinh doanh.

Đối với người sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Cục An ninh mạng cho rằng nhóm này cần chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; không sử dụng danh tiếng, hình ảnh học viên hoặc những câu chuyện thành công chưa được kiểm chứng để tạo niềm tin sai lệch cho khách hàng.

Đối với người tiêu dùng, Cục An ninh mạng khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức, chương trình đào tạo, nội dung khóa học, điều khoản thanh toán và chính sách hoàn tiền trước khi đăng ký; thận trọng với những quảng cáo cam kết làm giàu nhanh, bảo đảm thu nhập hoặc thành công vượt trội.

"Mạng xã hội có thể là công cụ quảng bá, phát triển kinh doanh, nhưng không phải là "vùng ngoài pháp luật" và uy tín trên mạng xã hội không thể thay thế trách nhiệm trước pháp luật…", Cục An ninh mạng nhấn mạnh.