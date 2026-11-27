Tối 27.11, Bộ Công an cho biết, Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Anh Đức (thường được gọi là Master Anh Đức; 33 tuổi, trú xã Lạc Thủy, Phú Thọ), để điều tra về tội trốn thuế.

Nguyễn Anh Đức cùng tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Bộ Công an, trên mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ câu chuyện thành công của học viên sau các khóa học do mình tổ chức để quảng bá, thu hút đông đảo người theo dõi, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu khởi nghiệp.

Trước dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng của Đức, Công an TP.Hải Phòng đã vào cuộc điều tra.

Cảnh sát xác định Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy (từ tháng 3.2023 đến tháng 7.2025), Giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life (từ tháng 8.2025 đến nay).

Trong quá trình kinh doanh khóa học và sách, Anh Đức đã thu tiền học phí, bán sách qua 4 tài khoản cá nhân, bỏ ngoài sổ sách và không kê khai, nộp thuế với số tiền hơn 7,6 tỉ đồng.

Đầu tháng 11 vừa qua, khi truyền thông phản ánh về các khóa học, Đức chỉ đạo kế toán rà soát, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung cho các giao dịch qua tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Ngày 26.11, kết luận giám định xác định hành vi của Nguyễn Anh Đức là trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Công an TP.Hải Phòng đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng như vai trò của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Cảnh sát đề nghị ai là bị hại của Đức cần đến trình báo hoặc liên hệ với điều tra viên Lê Thành Trung theo số điện thoại 0934529130 để được hướng dẫn giải quyết.