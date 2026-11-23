Mang món quê vào thành phố

Trên đường Trường Sơn (P.Hòa Hưng, TP.HCM), đoạn đối diện số 14, xe hàng nhỏ của ông Văn Bời mở bán từ 7 giờ 30 đến 20 giờ mỗi ngày, bán bánh cuốn Tây Sơn, bún thịt nướng, bánh canh chả cá… với giá từ 15.000 - 30.000 đồng tùy món. Trong đó, bánh cuốn Tây Sơn là món ăn gắn với quê hương ông ở xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai (khu vực Bình Định cũ).

Ông Văn Bời mở xe bánh cuốn Tây Sơn tại TP.HCM sau nhiều năm gắn bó với ruộng đồng ở quê Ảnh: CAO AN BIÊN

Ông Bời từng phục vụ trong Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 và tham gia chiến đấu tại Campuchia. Trở về cuộc sống đời thường, ông gắn bó với ruộng đồng ở quê nhà trong nhiều năm. Gần 3 năm trước, khi con gái út đậu một trường đại học tại TP.HCM, vợ chồng ông quyết định rời quê vào thành phố. Sau gần cả đời làm nông, ông Bời bắt đầu công việc mới: bán món ăn quê nhà. "Từ ngày con gái út vào đại học ở TP.HCM, vợ chồng tôi theo luôn. Tôi và vợ quyết định khởi nghiệp mở bán xe bánh cuốn này vì bánh cuốn Tây Sơn là đặc sản của quê hương tôi, gia đình tôi ngày trước ở quê cũng có bán món này nên biết cách làm", ông kể.

Hai vợ chồng không bán chung một chỗ. Ông Bời đứng bán trên đường Trường Sơn, còn vợ bán ở đường Tô Hiến Thành cách đó không xa. Theo ông, việc buôn bán vừa giúp hai vợ chồng có thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo cho con gái út đang học đại học. Quan trọng hơn là cả gia đình được ở gần nhau. Những ngày đầu chuyển đến TP.HCM, ông phải làm quen với nhịp sống và cách buôn bán ở thành phố. Người cựu chiến binh luôn giữ sự vui vẻ, niềm nở với khách. Ông tự tay chuẩn bị món ăn, phục vụ khách và duy trì xe hàng đều đặn mỗi ngày.

Phần bánh cuốn Tây Sơn tại xe hàng của ông Bời có giá 15.000 đồng/cuốn Ảnh: CAO AN BIÊN

Chị Văn Thị Thúy Oanh (29 tuổi, con gái thứ ba của ông Bời, hiện sống và làm việc tại TP.HCM) cho biết gia đình rất vui khi thấy cha mẹ có công việc phù hợp và được ở gần các con. Có những ngày trời mưa, xe bánh cuốn của cha vắng khách, chị Oanh quay video chia sẻ câu chuyện của ông lên mạng xã hội. Những đoạn clip về người cha bán bánh cuốn Tây Sơn sau đó được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Không ít thực khách biết đến xe hàng từ mạng xã hội rồi tìm đến thưởng thức món ăn, trò chuyện.

"Bản thân tôi và gia đình rất vui khi có nhiều khách tới mua, dành nhiều lời động viên cho ba. Ba vui lắm! Nhờ những clip đó, việc buôn bán của ba phần nào ổn hơn so với trước kia", chị Oanh kể. Gần đây, ông Bời được hỗ trợ phẫu thuật mắt miễn phí. Trong thời gian cha hồi phục, chị Oanh tranh thủ đến phụ bán hàng bên cạnh công việc chính trong ngành dược.

Niềm vui trong buôn bán

Anh Thành Dương (29 tuổi, P.Chợ Lớn, TP.HCM) biết đến xe bánh cuốn của ông Bời qua mạng xã hội. Vì làm việc gần đó, anh thường ghé mua và dần trở thành khách quen. Anh cho biết mình thích các món cuốn nhiều rau, đặc biệt là nước xốt do ông Bời làm. Ngoài bánh cuốn Tây Sơn, anh còn thử bún thịt nướng và bánh canh chả cá. Điều khiến anh có thiện cảm với xe hàng không chỉ là món ăn mà còn là sự vui vẻ, gần gũi của người bán.

Chị Văn Thị Thúy Oanh phụ cha trong thời gian ông hồi phục sau phẫu thuật mắt Ảnh: CAO AN BIÊN

Chị Thanh Thảo (27 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cũng biết đến xe bánh cuốn qua mạng xã hội hơn 2 tháng nay. Sau khi tìm đến thưởng thức, chị cho biết sẽ tiếp tục ghé ủng hộ. Những vị khách mới, những lời hỏi thăm và động viên khiến công việc buôn bán của ông Bời thêm vui. Ông nói mình hạnh phúc khi vẫn còn sức khỏe, sự minh mẫn để làm việc và tự tạo ra thu nhập.

Vợ chồng ông Bời có 4 người con gái. Ba con đầu đã có cuộc sống riêng, còn con gái út đang học đại học. Ông mong con học hành đến nơi đến chốn, ra trường có công việc ổn định.