Cục CSGT phát hiện hàng chục tài xế lái xe quá thời gian quy định

Tối 24.7, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày thực hiện mệnh lệnh của thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, về việc rà soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian theo quy định, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (thuộc Cục CSGT) đã rà soát 516 phương tiện, qua đó phát hiện 45 trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Cục CSGT đang tăng cường khai thác dữ liệu điện tử từ hệ thống giám sát hành trình để kịp thời phát hiện vi phạm ẢNH: MINH NHẬT

Thông tin những trường hợp có dấu hiệu lái xe kinh doanh vận tải quá thời gian quy định đã được chuyển đến các đơn vị liên quan để xử lý theo quy định. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp, đồng thời xử phạt chủ phương tiện là doanh nghiệp về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cho hay, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện một số vi phạm khác, như phương tiện có lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không hoạt động, lái xe không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.

Theo đại diện Cục CSGT, việc ứng dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, hỗ trợ lực lượng CSGT xác minh, xử lý kịp thời các trường hợp lái xe kinh doanh vận tải điều khiển phương tiện quá thời gian, qua đó phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe mệt mỏi, buồn ngủ.

Thời gian tới, Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số sẽ tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chuyển thông tin đến Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (thuộc Cục CSGT) và công an các địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.