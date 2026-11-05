Cùng 24 giờ, vì sao có người làm được nhiều việc đến vậy?

Một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung: “Sao lại có người đi làm full-time về vẫn tập gym mỗi ngày, học ngoại ngữ, đi du lịch, nấu ăn, đọc sách, chăm thú cưng được hay vậy?” đã thu hút gần 19.000 lượt tương tác và hơn 2.000 bình luận. Sự quan tâm này phản ánh thực tế nhiều người trẻ sau giờ làm gần như không còn năng lượng cho hoạt động khác. Trong khi đó, không ít người vẫn duy trì lịch trình gồm công việc, học tập, rèn luyện thể chất và chăm sóc bản thân. Điều gì giúp họ làm được điều đó?

Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vừa đi làm vừa học thạc sĩ, tối vẫn chơi thể thao rồi về vào bếp

Hơn một năm qua, bên cạnh công việc kỹ sư quy trình tại Công ty Kingfa Việt Nam (Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Hạnh (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) còn theo học thạc sĩ và trau dồi tiếng Trung để phục vụ công việc.

Chia sẻ về lịch trình một ngày, Hạnh cho biết thường thức dậy lúc 6 giờ, pha cà phê, chăm cây trên sân thượng rồi tranh thủ học bài hoặc đọc sách trước khi đi làm. Sau giờ làm lúc 17 giờ 30, anh chàng tranh thủ di chuyển đến trường để học cao học. Hiện tại khi lịch học đã giãn hơn, Hạnh thường xuyên đi chợ, nấu ăn, sau bữa tối thì chơi cầu lông hoặc đá bóng cùng đồng nghiệp, sau đó tiếp tục học bài và làm khóa luận đến khoảng 23 giờ.

Bạn trẻ đến sân cầu lông sau giờ làm ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Khi được hỏi: “Lịch trình một ngày nhiều việc như thế, có khi nào cảm thấy kiệt sức”?, Hạnh nói: “Ban đầu chưa quen có thể thấy hơi đuối, nhưng khi mọi việc diễn ra đều đặn, mình lại thấy vui vì mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa. Có lẽ mình cũng không dành nhiều thời gian lướt mạng xã hội nên có thêm thời gian cho những hoạt động yêu thích”, Hạnh chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Ánh (30 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), công việc chính là giáo viên yoga, mỗi ngày chị hướng dẫn 4-5 lớp từ sáng sớm đến tối muộn. Bên cạnh đó, chị còn tham gia các dự án vì môi trường. Ngoài công việc, chị Ánh còn đọc sách, học tiếng Anh, tìm hiểu kiến thức về sức khỏe, dinh dưỡng và luân phiên tập yoga, chạy bộ, cầu lông, bơi lội, đạp xe mỗi ngày.

Ngoài công việc và học tập, Vy dành thời gian học cho những sở thích cá nhân ẢNH: NVCC

Trong khi đó, Trần Thị Thúy Vy (24 tuổi, ngụ TP.HCM) vừa làm việc tại Tập đoàn Estée Lauder, làm MC song ngữ, vừa theo học thạc sĩ. Cô còn trau dồi tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu cách ứng dụng AI vào công việc và duy trì bơi lội, yoga… Để quản lý nhiều đầu việc, mỗi tối Vy dành 10-15 phút lên danh sách công việc ngày hôm sau và sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

Kỷ luật nhưng không ôm đồm

Với chị Ánh, điều giúp chị duy trì nhiều hoạt động trong ngày là nhờ xác định rõ mục tiêu, ưu tiên việc quan trọng và bắt đầu từ những hành động nhỏ. “Mình không chờ có đủ động lực mới bắt đầu, mà tin vào sự kiên trì và những thói quen tốt được duy trì mỗi ngày. Khi biết bản thân đang cố gắng vì điều gì, mỗi người sẽ tự có thêm động lực”, chị Ánh chia sẻ.

Với chị Ánh, làm việc nhưng không quên chăm sóc bản thân ẢNH: NVCC

Còn Vy thường áp dụng nguyên tắc đếm ngược 3 giây rồi bắt tay vào việc khi cảm thấy trì hoãn. Cô cũng gắn những hoạt động đang theo đuổi với sở thích và mục tiêu tương lai để duy trì hứng thú. “Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày, nhưng quan trọng là biết sử dụng thời gian và năng lượng hợp lý. Không phải làm thật nhiều việc mới là quản lý thời gian tốt, mà cần biết từ chối những điều không cần thiết, tập trung vào mục tiêu quan trọng và dành thời gian cho những điều có ý nghĩa”, Vy bày tỏ.

Thạc sĩ Đinh Văn Mãi, giảng viên Viện Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục, cho rằng kỹ năng xác định ưu tiên, quản lý thời gian, lập kế hoạch và tự quản lý bản thân là những yếu tố quan trọng giúp người trẻ duy trì nhiều hoạt động bên cạnh công việc.

Theo anh Mãi, cần phân biệt người sống kỷ luật với người cố gắng ôm đồm. “Người có kỷ luật biết xác định mục tiêu, lựa chọn việc ưu tiên và vẫn dành thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại, người ôm đồm thường muốn làm quá nhiều việc, khó từ chối, khiến lịch trình kín và dễ căng thẳng, mệt mỏi. Nguyên tắc cốt lõi là kỷ luật nhưng linh hoạt, đều đặn nhưng không cầu toàn, năng suất nhưng không đánh đổi sức khỏe”, thạc sĩ Mãi nhấn mạnh.

Anh Mãi cho rằng không nên đánh giá một người qua số lượng công việc hay mức độ bận rộn, mà cần nhìn vào chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng duy trì những thói quen lâu dài.