Cùng con đi tiếp cuộc đời: Bà ngoại rửa chén thuê phụ nuôi cháu

K HÔNG THỂ NGỒI YÊN

Bà Trần Ngọc Anh, nhà ở kế nhà B12/10L Cây Bàng, ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM, tâm sự: "Ở tuổi 64 lẽ ra đã được nghỉ ngơi, an phận tuổi già. Cũng vì dịch Covid-19 tràn qua, cướp đi người con rể, bỏ lại hai đứa cháu ngoại mà giờ tôi phải đi làm thêm để phụ con gái nuôi cháu".

Mỗi ngày, chị Thảo Nguyên đưa hai con đến trường rồi mới đi làm. Bà Ngọc Anh cũng chuẩn bị đi rửa chén cho quán ăn

Chị Trần Thảo Nguyên (37 tuổi), con gái của bà Ngọc Anh nghe mẹ tâm sự xong cũng sụt sùi, chia sẻ chồng chị là anh Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1979) làm nghề cắt tóc, phát hiện nhiễm Covid-19 và ngày 5.9.2021 anh vĩnh viễn ra đi, bỏ lại chị và hai con là N.H.P.T (11 tuổi, lớp 5) và N.H.P.H (8 tuổi, lớp 2, cùng học Trường tiểu học Phú Định, Q.6). Từ ngày chồng mất, chị Nguyên gạt đau thương để cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi hai con. Chị là công nhân may, thời gian qua, ngành may bị ảnh hưởng nên thu nhập của chị cũng giảm theo. "Ngày chưa có dịch, trung bình em làm mỗi tháng được 8 triệu đồng, nếu tăng ca thì được 9 triệu. Sau khi chồng mất, em phải đưa đón hai con đi học, em xin không tăng ca nên thu nhập chỉ còn 8 triệu. Thời gian gần đây, do ít hàng nên lương cũng giảm đi. Trong khi tiền học bán trú và học thêm của hai con mỗi tháng đã 4 triệu đồng, chưa kể chi phí khác cho con, nên tiền lương chẳng thấm vào đâu", chị Nguyên buồn rầu kể.

Thấy con cháu khó khăn, bà Ngọc Anh không đành lòng nên xin đi phụ rửa chén cho quán ăn ở cư xá Phú Lâm (Q.6) từ 9 giờ 30 đến 21 giờ 30 mỗi ngày, được 6 triệu đồng/tháng để phụ con gái nuôi cháu ngoại. "Thấy tụi nhỏ vậy mình không đành lòng ở nhà ăn bám. 6 triệu đồng tôi kiếm được cũng đủ để vợ chồng già thuốc men, ăn uống, còn ít phụ cho con. Con đã khổ, mình ở vầy ăn bám, làm khổ con sao đành", bà Ngọc Anh ứa nước mắt.

Sau khi khởi động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho hai con của chị Nguyên. Tiếp đó, một bạn đọc đã nhận bảo trợ hai con của chị trong vòng một năm.

"Với gia đình em, sự hỗ trợ khẩn cấp của báo cũng như sự bảo trợ của nhà hảo tâm trong vòng một năm là vô cùng quý giá. Thế nhưng, tháng 11.2022, việc bảo trợ kết thúc, cũng là lúc công việc em gặp nhiều khó khăn. Thấy vậy, mẹ em phải đi làm thêm. Nhìn mẹ đã lớn tuổi, lẽ ra phải được nghỉ ngơi mà vẫn phải đi làm vì con cháu, em không yên tâm được", chị Nguyên tâm sự.

Một mình anh Hà Sơn Đông phải gồng gánh kiếm tiền, chăm sóc và lo chuyện học tập của hai con DUY KHANG

"T ÔI DẦN ĐUỐI SỨC"

Vợ mất vì Covid-19, anh Hà Sơn Đông (ngụ 776/5C Nguyễn Duy, P.12, Q.8, TP.HCM) gà trống nuôi hai con là H.Đ.Q (học lớp 4) và H.H.Y (học lớp 2, cùng Trường tiểu học Tuy Lý Vương, P.12, Q.8).

Khi dịch Covid-19 bùng lên trong khu vực, cả gia đình anh Đông bị nhiễm bệnh. Cứ 3 ngày, nhà anh có một người ra đi. Đầu tiên là bà ngoại của anh, rồi đến cha anh, em ruột anh và vợ anh (chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1981, mất ngày 20.9.2021). Mẹ của anh vì quá đau buồn cũng đã qua đời vào tháng 8.2022 qua. Vậy là trong vòng 2 năm, anh Đông mất đi 5 người thân trong gia đình. Căn nhà giờ quạnh hiu, chỉ còn anh cùng hai con và người anh thứ hai bị bệnh chậm phát triển.

Từ ngày vợ mất, anh Đông hầu như không làm việc gì cố định vì phải đưa đón, chăm sóc hai con, vừa lo chăm sóc mẹ già và người anh. Cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khó khăn khi số tiền dành dụm, tiền hỗ trợ gia đình có người thân mất vì Covid-19 cũng dần cạn kiệt. "Đến thời điểm này, tôi dần đuối sức. Mong sao Báo Thanh Niên, các nhà bảo trợ quan tâm đến hoàn cảnh của cha con tôi, giúp bảo trợ cho hai con có điều kiện để học hành", anh Đông chia sẻ.

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, chị Nguyễn Cẩm Lệ (TP.HCM), một nhà bảo trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã ngỏ ý sẽ bảo trợ lâu dài cho bé H.H.Y, con gái của anh Hà Sơn Đông. "Nghe kể về gia đình bé Y., tôi thương quá. Tôi sẽ nhận bảo trợ cho bé Y. cả về vật chất lẫn tinh thần, để con có được hơi ấm, tình thương của người mẹ thứ hai", chị Lệ chia sẻ.



Mong các cháu mồ côi sớm được bảo trợ

Nhà báo Nguyễn Đức Tú thăm và trao quà cho em H.Đ.Q, con anh Hà Sơn Đông dịp tết vừa qua

Đến thăm gia đình anh Hà Sơn Đông mới thấy sự tàn khốc của đại dịch Covid-19 và cảm thông với nỗi đau quá lớn mà anh, các cháu và gia đình đã trải qua. Năm người thân đã ra đi trong thời gian ngắn. Đó là điều quá khủng khiếp. Cuộc sống bình thường tuy đã trở lại nhưng còn đó bao khó khăn đối với cha con anh. Đó là lý do mà Báo Thanh Niên rất quan tâm hỗ trợ khẩn cấp gia đình anh trong các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, mong các cháu mồ côi do dịch có hoàn cảnh khó khăn sẽ được bảo trợ để gia đình vơi bớt nhọc nhằn, các cháu có thêm điều kiện để học tập tốt hơn.

(Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên)