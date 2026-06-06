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'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Khám sức khỏe, tặng quà cho trẻ mồ côi
Video Sức khỏe

'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Khám sức khỏe, tặng quà cho trẻ mồ côi

Nguyên Ân
Nguyên Ân
06/06/2026 22:24 GMT+7

Sáng 6.6, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 100 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM. Đây là hoạt động thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", nhằm chăm lo thể chất, đồng thời trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

Không dừng lại ở việc thăm khám và phát thuốc, đại diện Ban biên tập Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" còn trực tiếp trao tặng nhiều phần quà và tiền mặt. Đây là sự động viên thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần dành cho các em. 

'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Khám sức khỏe, tặng quà cho trẻ mồ côi - Ảnh 1.

Hành trình lớn khôn của những đứa trẻ không may mồ côi vì Covid-19 nay đã không còn đơn độc. Tình yêu thương, sự san sẻ từ cộng đồng đang từng ngày bù đắp lại những mất mát, nuôi dưỡng không chỉ một cơ thể khỏe mạnh, mà còn ươm mầm cho những trái tim biết biết ơn và sẵn sàng cho đi.

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Cùng con đi tiếp cuộc đời: Hành trình nâng đỡ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

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