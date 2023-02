Cùng con đi tiếp cuộc đời: Những thầy thuốc chung tay nâng đỡ trẻ mồ côi

Tại sự kiện tròn 1 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên tổ chức, ngày 16.9.2022, trong 10 em mồ côi được ký nhận bảo trợ, có H.M.Q (17 tuổi, học lớp 12) được bác sĩ (BS) Đỗ Thị Thu Vân (ngụ Q.1, TP.HCM; làm việc tại Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân) nhận bảo trợ 1 năm, mức bảo trợ 3 triệu đồng/tháng. Q. là con út của ông H.D (56 tuổi) và bà Phạm Thị Quỳnh Hoa (52 tuổi, quê Quảng Nam; thuê phòng trọ ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM). Hơn 10 năm trước, vào TP.HCM mưu sinh, ông D. làm bảo vệ cho một công ty, còn bà Hoa dù đau ốm thường xuyên vẫn ngày ngày đi lượm ve chai cùng chồng nuôi con ăn học. Khi dịch Covid-19 ập đến, cả nhà bị nhiễm, ông D. qua đời vào cuối tháng 8.2021… Và rồi thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, BS Thu Vân đã ký kết bảo trợ cho trường hợp này.

BS Đỗ Thị Thu Vân cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, tặng quà và trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho em H.M.Q ngày 16.9.2022 ĐÀO NGỌC THẠCH

Hôm chúng tôi ghé thăm, bà Hoa đang tất tả bên chiếc xe đạp đi nhặt ve chai. "Nếu không được Báo Thanh Niên và BS Thu Vân cùng mọi người giúp đỡ, chắc con tôi đã phải dang dở việc học. Nhờ sự bảo bọc đó, cháu luôn cố gắng học tốt và nuôi ước mơ thi vào một trường đại học trong năm nay", bà Hoa nói. Trong khi đó, BS Thu Vân chia sẻ: "Thấy Q. và các cháu nhỏ mồ côi học hành chăm ngoan tôi thương quá, chỉ góp một chút sức cùng mọi người để các cháu học hành nên người. Mong Q. và các cháu nhỏ vượt qua nghịch cảnh, vững bước đến trường học hành thành tài".

Trước đó, ngày 8.12.2021, thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, BS Lê Đức Dũng, Giám đốc Công ty CP Y dược Minh An, Trưởng phòng khám Đông Á (TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM) cũng đã nhận bảo trợ cháu T.T.H.N (8 tuổi, học lớp 2, ở H.Nhà Bè) mỗi tháng 2 triệu đồng đến khi cháu học xong lớp 12. Cha cháu N. là ông T.T.P (50 tuổi, thợ sửa chữa máy tàu) tử vong ngày 1.9.2021 vì Covid-19. Mẹ cháu N. là bà Nguyễn Thị Sáu (45 tuổi, làm nội trợ) cùng nhiều người thân trong gia đình cũng bị nhiễm Covid-19 nhưng may mắn qua khỏi, nhưng sau đó cuộc sống rất khó khăn. Nay N. đã học lớp 4, gia đình cháu cũng dần ổn định cuộc sống.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, và ông Lê Đức Tiến, Phó giám đốc Phòng khám Đông Á (giữa, đại diện cho BS Lê Đức Dũng) cùng bà Nguyễn Thị Sáu ký thỏa thuận bảo trợ em T.T.H.N ngày 8.12.2021 ĐÀO NGỌC THẠCH

Còn nhớ, vào ngày 11.12.2021, tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 (lúc đó trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), PGS-TS-BS Lê Minh Khôi, Trưởng phòng Khoa học và Đào tạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời là phó giám đốc trung tâm này, có buổi giao lưu ra mắt cuốn tản văn Phía Tây thành phố của ông. Tại buổi giao lưu, hai cuốn Phía Tây thành phố có chữ ký của hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng được cứu sống, được đưa ra "đấu giá nội bộ" và "chốt lại" được 60 triệu đồng. Ngay sau đó, BS Lê Minh Khôi đã trao số tiền này cho đại diện Báo Thanh Niên để ủng hộ và tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. BS Khôi cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu Phía Tây thành phố đến với bạn đọc. Với số tiền có được, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình bảo trợ trẻ mồ côi của Báo Thanh Niên". Chỉ thời gian ngắn sau đó, ông và các đồng nghiệp, bạn hữu đã chuyển đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời số tiền hơn 116 triệu đồng giúp các trẻ mồ côi.

PGS-TS-BS Lê Minh Khôi (trái) trao biểu trưng số tiền đấu giá cuốn sách Phía Tây thành phố cho đại diện Báo Thanh Niên để giúp trẻ mồ côi NGỌC DƯƠNG

Và còn nhiều nữa những nghĩa cử nhân ái của các thầy thuốc khi vừa gồng mình, tận hiến tâm lực chống dịch Covid-19, vừa chung tay góp sức giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh không may gặp phải tai ương do dịch bệnh. Như ngày 26.1.2022, sau những ngày tháng khốc liệt của đại dịch, khi chúng tôi đang trên chuyến xe đi thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần cho các gia đình và trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ mất do Covid-19, một bác sĩ đại diện cho phòng khám dinh dưỡng NRI (TP.HCM) đã gửi đến tài khoản chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời 30 triệu đồng kèm dòng tin nhắn: "Một chút tấm lòng của các y, bác sĩ phòng khám dinh dưỡng NRI nhờ báo chia sẻ đến các cháu. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã làm cầu nối yêu thương!".

Ông Lê Đức Tiến, Phó giám đốc Phòng khám Đông Á, thăm, tặng quà tết gia đình cháu T.T.H.N ngày 24.1.2022

Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa ngày ngày lượm ve chai để cho con nuôi giấc mơ vào đại học

Cứ như vậy, những cống hiến lặng thầm của các thầy thuốc, của đông đảo bạn đọc trong thời gian qua đã góp sức sẻ chia với bao đau thương, khốn khó của các gia đình, trẻ mồ côi, giúp các cháu tiếp tục được đến trường, nuôi ước mơ cho tương lai!



PGS-TS-BS Lê Minh Khôi và quyển sách Phía Tây thành phố

Là một thầy thuốc, được có cơ hội đối diện với những mong manh của kiếp người, những đớn đau về thể chất, những góc khuất của tâm hồn và cả cái chết, tôi chỉ muốn viết trước hết là để thuyết phục chính mình về cái thiện lương nguyên thủy của con người.

PGS-TS-BS Lê Minh Khôi