Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cánh võng ân tình nâng bước trẻ mồ côi

X ÚC ĐỘNG KHI GẶP CÁC CHÁU

Lễ ký thỏa thuận diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chân tình, với sự có mặt của luật sư Nguyễn Minh Thuận, đại diện Công ty Luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, và cán bộ, PV Báo Thanh Niên.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã giới thiệu về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời với vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, cũng như kể về những câu chuyện nhân ái xung quanh chương trình suốt 17 tháng qua. "Từ khi khởi động vào tháng 9.2021, Báo Thanh Niên đã tiếp cận được gần 2.000 trẻ mồ côi bằng nhiều hình thức như hỗ trợ khẩn cấp, tặng học bổng, trong đó bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi cho gần 300 trẻ, nhưng đến nay vẫn còn gần 200 cháu chưa được bảo trợ lâu dài. Vì lẽ đó, sự bảo trợ của vợ chồng anh Lâm Tấn Lợi ngày hôm nay dành cho 5 trẻ là điều rất quý báu", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Luật sư Nguyễn Minh Thuận, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (bên trái) và vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi cùng 5 trẻ được bảo trợ NHẬT THỊNH

Đề cập đến nghĩa cử của ông Lâm Tấn Lợi với các gia đình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói: "Anh Lợi và doanh nghiệp Duy Lợi gắn bó nhiều năm qua với Báo Thanh Niên trong các sự kiện từ thiện xã hội. Doanh nghiệp Duy Lợi cũng là đơn vị kề vai sát cánh với nhiều cơ quan truyền thông mỗi khi các đơn vị phát động chương trình. Thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tấm lòng của anh Lâm Tấn Lợi".

Bà Bảo Ân, vợ của ông Lâm Tấn Lợi, chia sẻ: "Tôi và anh Lợi cùng Báo Thanh Niên gắn kết thường xuyên và cũng biết về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời cũng như các hồ sơ của trẻ được bảo trợ hôm nay. Gặp các cháu hôm nay, tôi rất xúc động. Mong rằng với sự đồng hành của Báo Thanh Niên, của vợ chồng tôi và nhiều nhà bảo trợ khác, nhiều gia đình, bậc phụ huynh và các cháu sẽ dần vơi đi nỗi đau mất người thân do Covid-19. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng đồng hành với các con cho đến năm 18 tuổi hoặc lâu dài hơn, tùy theo khả năng".

Ấ P ÁM TRONG NGÔI NHÀ THANH NIÊN

Đi học buổi sáng, đến 11 giờ 30, 5 cháu mới xin phép thầy cô để phụ huynh đón đến tòa soạn Báo Thanh Niên. Các cháu được bảo trợ đợt này gồm: B.T.T (SN 2010, Q.Bình Tân); N.N.K.V (SN 2012, Q.8), L.T.L (SN 2013, Q.8), N.T.C.P (SN 2013, Q.Bình Tân) và H.N.T (SN 2012, Q.6).

Ông Lâm Tấn Lợi trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên cho các cháu

Những gia đình có người thân mất do Covid-19 năm 2021 đều lâm tình cảnh vô cùng khó khăn. Ngày vợ mất do Covid-19, anh Nguyễn Trọng Nghĩa, cha của N.N.K.V (lớp 5 Trường tiểu học Phan Đăng Lưu, Q.8) quay cuồng với việc chăm sóc, đưa đón 2 con là N.H.V (lớp 2) và N.N.K.V (lớp 5) đi học ở trường, học thêm. Ngoài ra, anh phải lo đi chợ, cơm nước, dọn dẹp nhà, quần áo… cho các con. Hằng ngày, anh dậy từ sáng sớm, sắp xếp mọi việc rồi mới đi làm gia công cửa sắt, inox. Ngày nào không có hàng, anh chạy xe ôm công nghệ. Anh cũng phải dành thời gian gần gũi, động viên các con vượt qua cú sốc khi chứng kiến sự ra đi của bà ngoại và mẹ vào tháng 7.2021. Anh Nghĩa xúc động nói: "Lâu nay tôi muốn cho con đi học thêm ngoại ngữ hay các môn khác nhưng chưa có điều kiện. Một mình làm việc để nuôi hai con nên luôn thiếu trước hụt sau. Nay có thêm khoản tiền bảo trợ từ ông Lâm Tấn Lợi, tôi sẽ trích một ít cho con đi học thêm, mở mang kiến thức. Tôi rất mừng khi con được Báo Thanh Niên quan tâm, kết nối với các nhà bảo trợ. Đây là may mắn lớn của cha con tôi. Xin cảm ơn báo và gia đình ông Lợi thật nhiều".

Còn chị Trần Thị Chung, mẹ cháu N.T.C.P (lớp 4 Trường tiểu học An Lạc, Q.Bình Tân) thì chồng mất do Covid-19 vào ngày 20.7.2021. Chồng ra đi, cuộc sống của gia đình chị bị đảo lộn hoàn toàn. Vợ chồng chị nuôi ba người con và còn cưu mang hai đứa cháu của người anh chồng (đã mất, vợ bỏ đi). "Khi còn sống, chồng em làm nghề lái xe cẩu chở sắt xây dựng và mua bán vật liệu nên thu nhập cũng đủ lo cho mấy mẹ con và hai cháu. Em ở nhà nội trợ, chăm sóc, đưa đón con đi học, nếu rảnh thì làm công nhân thời vụ. Từ khi ảnh mất đi, cả nhà phải dọn về Long An để sinh sống, nương tựa…".

Sau một thời gian để trấn tĩnh, chị Chung bắt đầu làm những công việc không tên, ai nhờ gì làm nấy, cũng như giúp việc theo giờ để có tiền lo cho con, cho cháu. "Hôm nay bé N.T.C.P được nhận bảo trợ từ gia đình ông Lâm Tấn Lợi với số tiền mỗi tháng 2 triệu đồng, cả nhà rất mừng và vô cùng biết ơn sự quan tâm của Báo Thanh Niên và ông Lợi", chị Chung chia sẻ.

Sau phần ký kết thỏa thuận giữa Báo Thanh Niên, Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi cùng gia đình 5 trẻ, ông Lâm Tấn Lợi và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, luật sư Nguyễn Minh Thuận đã trao số tiền bảo trợ tháng đầu tiên (2.2023) cùng món quà của vợ chồng ông Lợi cho 5 cháu và các gia đình.

