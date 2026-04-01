Thế giới
Quan sát:

Cùng hội đóng chung thuyền

PHẠM LỮ
01/04/2026 09:48 GMT+7

Chuyến thăm CHDCND Triều Tiên của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là sự kiện đối ngoại hiếm hoi đối với cả hai bên và đã mở ra thời kỳ quan hệ mới cho hai nước.

Điều này không những rất quan trọng đối với Belarus và Triều Tiên mà còn có tác động rất mạnh mẽ về chính trị an ninh đối với châu Âu và khu vực Đông Bắc Á. Lý do ở chỗ cả 2 quốc gia này đều là láng giềng và đều là những đồng minh chiến lược quan trọng nhất hiện tại đối với Nga. 

Những năm qua, cuộc chiến ở Ukraine làm khuynh đảo châu Âu và chính trị thế giới. Belarus và Triều Tiên đều đứng về phía Nga trong cuộc xung đột này. Cả hai đều phải đối phó những biện pháp chính sách của Mỹ và các quốc gia phương Tây nhằm mục đích cô lập họ về chính trị và ngoại giao, trừng phạt họ về kinh tế, thương mại và tài chính, thậm chí còn cả đe dọa họ về quân sự.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Kim Jong-un của Triều Tiên gặp nhau tại Bình Nhưỡng

Mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết và tin cậy với Nga là nền tảng vững chắc và điềm xuất phát thuận lợi cho Triều Tiên và Belarus xích lại gần nhau. Ở nhiều quốc gia trong khối phương Tây đã bắt đầu dấy lên lo ngại về khả năng hình thành cái gọi là "Trục quan hệ Minsk - Moscow - Bình Nhưỡng". Tận dụng mối quan hệ với Nga và chủ động xích lại gần nhau là một phương cách rất đắc dụng giúp Belarus và Triều Tiên vô hiệu hóa những biện pháp chính sách của phương Tây về cô lập và trừng phạt họ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un xem xét một khẩu súng trường, quà tặng từ Tổng thống Belarus Lukashenko

