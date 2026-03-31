Israel tuyên bố chiếm luôn miền nam Lebanon sau xung đột

"Khi chiến dịch kết thúc, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ thiết lập một khu vực an ninh bên trong Lebanon, trên một tuyến phòng thủ chống lại tên lửa chống tăng, và sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh trên toàn bộ khu vực đến tận sông Litani", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel tuyên bố ngày 31.3, theo tờ The Times of Israel. Sông Litani cách biên giới Lebanon - Israel khoảng 30 km.

Lựu pháo tự hành Israel tại miền bắc Israel bắn về phía miền nam Lebanon ngày 31.3 ẢNH: AFP

Ông Katz cũng nói sẽ ngăn chặn hơn 600.000 người dân Lebanon đã di tản trở về nhà, cho đến khi an ninh ở miền bắc Israel được đảm bảo.

Ngoài ra, tất cả nhà cửa trong những ngôi làng giáp biên giới ở Lebanon sẽ bị phá hủy để tạo một vùng đệm theo mô hình Rafah và Beit Hanoun ở Dải Gaza, nhằm loại bỏ dứt điểm các mối đe dọa từ biên giới đối với cư dân miền bắc Israel. Lực lượng Israel đã tàn phá Rafah và Beit Hanoun trong cuộc xung đột chống lại Hamas ở Dải Gaza.

Chính phủ Lebanon chưa bình luận về tuyên bố của ông Katz.

Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel tại miền nam thủ đô Beirut của Lebanon ngày 31.3 ẢNH: REUTERS

Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông hiện tại khi lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn phóng tên lửa vào Israel ngày 2.3 để trả thù cho vụ ám sát lãnh tụ tối cao Iran.

Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon và cho quân đổ bộ vào miền nam Lebanon.

Chính quyền Lebanon cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu và hơn 1 triệu người khác phải di dời.

Người phát ngôn quân đội Israel Nadav Shoshani ngày 31.3 thông báo rằng kể từ khi bắt đầu xung đột, Hezbollah đã phóng khoảng 4.000 đến 5.000 quả rốc két, UAV, tên lửa và đạn cối về phía Israel.