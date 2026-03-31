Xích mích ngoại giao Lebanon - Iran: Tehran phớt lờ lệnh trục xuất đại sứ

AP ngày 31.3 đưa tin giới chức Iran thông báo Đại sứ Iran tại Lebanon Mohammad Reza Shibani vẫn đang ở thủ đô Beirut của Lebanon, bất chấp lệnh trục xuất từ Lebanon.

Trước đó, Lebanon đã tuyên bố Đại sứ Shibani là "người không được hoan nghênh” (persona non grata). Động thái này yêu cầu đại sứ Iran rời Lebanon với hạn chót là ngày 29.3, nếu không sẽ bị tước các quyền miễn trừ ngoại giao.

Khói bốc lên tại thành phố Dahiyeh, miền nam Lebanon ngày 30.3 sau vụ không kích của Israel ẢNH: AP

“Đại sứ quán của chúng tôi tại Lebanon vẫn đang hoạt động," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với giới báo chí ngày 30.3. "Đại sứ của chúng tôi, sau khi xem xét các phát ngôn từ cơ quan hữu quan của Lebanon, sẽ tiếp tục nhiệm vụ tại Beirut và ông ấy vẫn đang ở đó”, ông Baghaei nêu thêm.

Giới chức Lebanon chưa phản hồi về động thái của Iran. Hiện chưa rõ Lebanon sẽ làm gì tiếp theo, hay quan hệ ngoại giao 2 nước ảnh hưởng ra sao.

Theo một số nguồn tin, Đại sứ Iran Shibani hiện vẫn đang ở trong khuôn viên sứ quán, nơi ông được cho là vẫn hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nêu rằng: “Sáng 30.3, vị đại sứ Iran vẫn đang nhâm nhi cà phê ở Beirut và chế nhạo quốc gia sở tại”.

Căng thẳng ngoại giao Iran và Lebanon xuất hiện sau khi nhóm vũ trang Hezbollah thân Iran đã tham gia cuộc chiến chống lại Israel. Tel Aviv đã đáp trả bằng các loạt không kích và chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon. Giao tranh đã khiến hàng ngàn người ở Lebanon thiệt mạng, cũng như hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng.

Lebanon lo sợ bị Israel chiếm đóng bằng kế hoạch ‘vùng đệm’

Chính quyền Lebanon chịu sức ép phải sớm giải giáp Hezbollah, trong khi nhóm này không đồng ý. Hồi đầu tháng 3, Lebanon đã ban bố lệnh cấm đối với các hoạt động quân sự của nhóm này cũng như của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo sau là lệnh trục xuất đại sứ Iran. Hezbollah gọi đây là "một biện pháp liều lĩnh và đáng lên án".

Những rạn nứt ngoại giao giữa Lebanon và Iran đã làm suy yếu những nỗ lực của Beirut trong việc tìm kiếm con đường chấm dứt xung đột.

Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam của Lebanon đã lên án chiến dịch quân sự của Israel, song cũng chỉ trích việc Hezbollah tấn công Israel, khiến đất nước rơi vào vòng xoáy của cuộc xung đột mới sau khi đạt được lệnh ngừng bắn cuối năm 2024.