Cùng nhau mua vé số, 9 người ở Tây Ninh trúng độc đắc 24 tỉ xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho 9 khách có vé số trúng độc đắc. Theo đó, 12 tờ có dãy số 556701 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



8/12 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 9 tháng 6 được đại lý Thanh Khoa đổi thưởng ẢNH: NVCC

"12 tờ vé số may mắn của 9 khách, mỗi người trúng 1 - 2 tờ. Họ đều là những người làm công quả khi theo đạo Cao Đài ở Tây Ninh, cùng mua vé số với chung dãy số. Sau khi có kết quả xổ số ngày 9 tháng 6, mọi người lần lượt đến đại lý đổi thưởng và chủ yếu nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Khách sẽ sử dụng tiền trúng số để giải quyết việc gia đình, mua đất và đều trích một ít cho các hoạt động từ thiện của đạo Cao Đài", đại lý vé số Thanh Khoa cho biết.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam , tổng trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 753429 trúng xổ số Đà Lạt ngày 7 tháng 6. Đại lý cho biết khách trúng là một người đàn ông ngoài 30 tuổi ở địa phương, mua vé số cầu may và bất ngờ trúng tiền tỉ.

"Khách dẫn cả nhà 4 - 5 người cùng đi đổi thưởng. Chủ nhân 4 tờ vé số độc đắc nhận thưởng kiểu cưa đôi, một nửa lấy tiền mặt, một nửa nhận chuyển khoản", anh Phú Vinh cho hay.