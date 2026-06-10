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Đời sống Cộng đồng

Trúng số 8 tỉ xổ số miền Nam, dẫn cả nhà đi lãnh thưởng kiểu… 'cưa đôi'

Cao An Biên - Dương Lan
10/06/2026 05:30 GMT+7

Một người đàn ông ở miền Tây trúng 8 tỉ đồng xổ số miền Nam lập tức dẫn cả nhà tới đại lý đổi thưởng.

Câu chuyện được anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 8 tỉ đồng.

Trúng số 8 tỉ xổ số miền Nam, khách dẫn cả nhà lãnh thưởng kiểu… 'cưa đôi' - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 7 tháng 6, tổng trị giá 8 tỉ đồng cho 1 khách

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 753429 trúng xổ số Đà Lạt ngày 7 tháng 6. Đại lý cho biết khách trúng là một người đàn ông ngoài 30 tuổi ở địa phương, mua vé số cầu may và bất ngờ trúng tiền tỉ.

"Khách dẫn cả nhà 4 - 5 người cùng đi đổi thưởng. Chủ nhân 4 tờ vé số độc đắc nhận thưởng kiểu cưa đôi, một nửa lấy tiền mặt, một nửa nhận chuyển khoản. Trúng số tiền khủng, tất nhiên ai cũng vui mừng!", anh Phú Vinh bày tỏ.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may như vậy.

Trước đó, một gia đình khác cũng ở Vĩnh Long có 3 người cùng lúc trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 12 tỉ đồng. Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, Vĩnh Long chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 6 tờ vé số có dãy số may mắn 686457, trúng độc đắc xổ số Sóc Trăng ngày 3 tháng 6.

"Trong gia đình, người vợ trúng độc đắc 1 tờ, người chồng trúng 3 tờ và một người cháu trong nhà trúng 2 tờ, đủ 6 tờ. Mua vé số cầu may nhưng ngờ nhận số tiền lớn, họ đều rất mừng, hạnh phúc!", đại lý vé số tiết lộ.

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