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    Giới trẻĐoàn - Hội

    Cùng nhau thắp lên niềm tin, hy vọng và ước mơ cho các em thiếu nhi

    Minh Hải
    Minh Hải
    Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã cùng nhau thắp sáng những ngôi sao trong đêm, để thắp lên niềm tin, hy vọng và những ước mơ trong sáng của các em thiếu nhi.

    Trước khi bắt đầu các phần vui chơi, tặng quà trung thu do Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức tối ngày 24.9 tại phố cổ Hoa Lư (P.Hoa Lư, Ninh Bình), anh Trần Ngọc Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình, cho biết Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn và các cấp chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

    Thắp lên niềm tin, hy vọng và ước mơ cho các em thiếu nhi - Ảnh 2.

    Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn tặng quà cho các em thiếu nhi

    ẢNH: Đ.LAM

    Theo anh Nam, những năm qua, việc chăm lo đời sống tinh thần, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... là công việc thường xuyên, liên tục của các cấp bộ Đoàn tỉnh Ninh Bình.

    Nhân dịp tết Trung thu 2026, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình "Trung thu cho em", và được lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chia sẻ khó khăn với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt bằng các phần quà, học bổng, sẽ là sự động viên tốt nhất cho các em.

    Tại chương trình, đại diện các đơn vị đã cùng hòa vào các chương trình nghệ thuật, trò chơi với các em thiếu nhi, và trao quà cho các em.

    Đặc biệt, lãnh đạo T.Ư Đoàn, tỉnh Ninh Bình, và Tỉnh đoàn Ninh Bình đã cùng nhau thực hiện nghi thức "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" - thắp sáng các ngôi sao với ý nghĩa, mong muốn thắp lên niềm tin, hy vọng và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.

    Trước khi kết thúc chương trình, các em thiếu nhi đã được tham gia lễ rước đèn, diễu hành đèn lồng quanh khu vực phố cổ Hoa Lư, tạo cho các em không gian vui vẻ, hào hứng.

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