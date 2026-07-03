Cùng sống xanh số 155: Anh nông dân làm giàu từ… 8 cặp ếch nhờ nuôi thuận tự nhiên

Từ 8 cặp ếch giống đến doanh thu hàng tấn mỗi tháng

Sau đại dịch, làn sóng người lao động rời bỏ các thành phố lớn về quê tìm kế sinh nhai ngày càng nhiều. Trong số đó có anh Nguyễn Quốc Vĩnh ở ấp Kinh 1B, xã An Biên, tỉnh An Giang là một cựu đầu bếp nhà hàng tại TP.HCM. Trở về quê hương với hai bàn tay trắng và nỗi lo thất nghiệp, anh Vĩnh may mắn được người thân gợi ý hướng đi chăn nuôi. Chỉ bắt đầu với vỏn vẹn 8 cặp ếch bố mẹ làm vốn, anh tự mình mày mò, học hỏi kỹ thuật nuôi từ mạng xã hội. Nhớ lại những ngày đầu, anh chia sẻ, bản thân vô cùng thích thú khi chứng kiến mẻ trứng ếch đầu tiên do chính tay mình nhân giống thành công. Từ mẻ đầu tiên ươm được khoảng 2.000 con giống và thu về khoản lợi nhuận 15-16 triệu đồng, anh Vĩnh có thêm động lực lẫn số vốn nhỏ để tiếp tục tái đầu tư.

Trải qua hơn 3 năm kiên trì, đến nay trại của anh đã sở hữu quy mô lên đến 1.000 con ếch bố mẹ. Mỗi tháng, anh cung ứng đều đặn ra các thị trường lớn như TP.HCM và Hà Nội từ 3 đến 5 tấn ếch thịt chăn nuôi chất lượng cao.

Đàn ếch bố mẹ khỏe mạnh trong khu sinh sản Ảnh: Đoàn Linh

Bí quyết "huấn luyện" ếch thích nghi và tư duy nói không với kháng sinh

Thành công hiện tại của anh Vĩnh không đến từ sự may mắn, mà từ quá trình đúc kết kinh nghiệm sau những lần thất bại lớn. Anh từng đối mặt với khủng hoảng khi đàn ếch lên tới 20.000 con bị bệnh sưng mình, mù mắt và chết hàng loạt do đường ruột quá tải. Quyết không bỏ cuộc, anh đã tự mình nghiên cứu, tìm tòi các phương thuốc phù hợp để xử lý dứt điểm dịch bệnh.

Từ những trải nghiệm xương máu đó, anh chuyển hẳn sang tư duy chăn nuôi thuận tự nhiên. Anh cho biết, ếch vốn có cơ chế tự thích nghi cao với môi trường khắc nghiệt. Nếu con người bảo bọc quá kỹ, cơ chế tự bảo vệ của chúng sẽ bị đóng lại. Chính vì vậy, anh Vĩnh áp dụng phương pháp "huấn luyện" đặc biệt:

Tắm nắng thường xuyên, giúp diệt khuẩn, ngăn ngừa các bệnh nấm mốc hay ghẻ lở trên da ếch.

Quản lý nghiêm ngặt chế độ ăn: chỉ cho ăn 1 lần/ngày vào buổi chiều nhằm đảm bảo hệ tiêu hóa có thời gian nghỉ ngơi, giúp đường ruột luôn khỏe mạnh.

Hạn chế thay nước quá sạch: chỉ thay nước 1 lần/ngày vì nước quá trong sẽ nghèo khoáng chất; việc giữ môi trường tự nhiên giúp nâng cao sức đề kháng của con vật.

Mô hình nuôi ếch thuận tự nhiên tại trang trại Ảnh: Đoàn Linh

Nhận xét về mô hình này, thạc sĩ Danh Nhiệt (Trung tâm Khuyến nông An Giang) đánh giá đây là cách làm rất sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa tiết kiệm chi phí vừa hạn chế dịch bệnh. Chuyên gia cũng khuyến nghị thêm, ở giai đoạn ếch còn nhỏ, người nuôi có thể tăng tần suất cho ăn khoảng 3-4 lần/ngày nhằm hạn chế tình trạng ếch ăn nhau.

Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, anh Nguyễn Quốc Vĩnh luôn mong muốn lan tỏa quy trình chăn nuôi hạn chế hoặc tuyệt đối không sử dụng thuốc kháng sinh đến với cộng đồng. Hướng đi chăn nuôi sạch này không chỉ bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng mà còn mở ra một tương lai phát triển nông nghiệp bền vững.