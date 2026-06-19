Cùng sống xanh số 153: Vườn măng cụt 75 tuổi và chuyện gầy dựng lại 'gia tài của tía'

Gia tài đi qua bom đạn và lời hứa với người xưa

Khu vườn măng cụt lão tướng này đã trụ vững qua 75 năm dâu bể. Từ thời chiến tranh bão đạn, những gốc cây bị hư hại đã được người tía tần tảo chăm bón, trồng dặm lại bằng tất cả tình yêu đất đai. Khi người tía khuất bóng, vợ chồng người con tiếp quản khu vườn, một lòng gìn giữ từng gốc măng cụt như báu vật của gia đình.

Nhìn cây ngày càng gầy gộc, yếu đi, hai vợ chồng người con đã tìm đến trường ĐH Cần Thơ để cầu viện giải pháp. Được sự hỗ trợ của các chuyên gia, họ mạnh dạn từ bỏ phân hóa học để chuyển sang mô hình vi sinh tuần hoàn. Kết quả mang lại thật ngọt ngào: rễ phục hồi nhanh, đất xốp mịn, lá mượt xanh đậm và những quả măng cụt chín rộ với lớp vỏ mỏng tang, ngọt lịm, tuyệt đối không bị sượng mủ. Giờ đây, "gia tài của tía" không chỉ là một vườn cây đơn thuần, mà đã trở thành hệ sinh thái nông nghiệp xanh sạch mẫu mực, vượt qua các đợt kiểm định khắt khe để hiên ngang bước vào chuỗi siêu thị lớn.

Khu vườn măng cụt 75 năm tuổi xanh mát với hệ thống mương tưới tự nhiên Ảnh: Đoàn Linh

Trải nghiệm du lịch bằng cái tâm cốt lõi

Thay vì làm du lịch theo kiểu thương mại hóa, miệt vườn chọn cách đón khách bằng sự tử tế bản địa. Khách ghé thăm được tự do sải bước dưới tán lá xòe rộng, tự tay hái quả chín trên cành hoặc trải nghiệm buông cần câu cá, bắt gà vườn. Một quy trình hữu cơ khép kín mở ra không gian sống động để những trẻ em thành thị lấm lem mồ hôi, cười rạng rỡ khoe chiến lợi phẩm hái được.

Thực đơn đãi khách cũng đậm đà hương vị dân dã miền Tây với món gỏi gà măng cụt sống trứ danh, cá tai tượng chiên xù hay lươn đồng nướng. Nhà vườn không dùng chiêu trò quảng cáo, chỉ có dĩa trái cây mát lành, ly nước trà thơm thảo và sự ân cần đợi khách bằng câu nói quen thuộc: "Chờ em xíu nha!". Trong thời đại số, chính câu chuyện nguyên bản về cội nguồn và lòng kiên định giữ đất bằng cái tâm đã tạo nên sức hút độc đáo cho điểm đến này.