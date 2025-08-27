Cùng vun đắp một Việt Nam hạnh phúc

Việt Nam hạnh phúc là một khái niệm bao trùm, phản ánh khát vọng, giá trị và thành tựu của dân tộc Việt Nam trên hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước kể từ ngày Quốc khánh 2.9.1945.

Hạnh phúc của Việt Nam không chỉ là trạng thái thụ hưởng vật chất, mà còn là sự kết tinh của các giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội. Hạnh phúc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là lý tưởng cao đẹp mà mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc hướng đến: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đó là mục tiêu tối thượng của sự nghiệp cách mạng, là động lực để mỗi người cống hiến, vượt qua khó khăn, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và nhân ái.

Trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc lập, Thanh Niên xuất bản ấn phẩm đặc biệt, với những bài viết tâm huyết của các chuyên gia, nhà văn, nhà báo..., mong muốn không chỉ tôn vinh thành tựu, mà còn truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam; để mỗi thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục chung sức chung lòng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Ấn phẩm gồm nhiều bài viết hấp dẫn:

- Hạnh phúc của nhân dân - thước đo giá trị của một nền độc lập trong tư tưởng Hồ Chí Minh

- Triết lý phát triển 80 năm

- Độc lập, tự do tới thực sự hạnh phúc

- 80 năm "làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm"

- Vị thế Việt Nam

- Cơ hội định vị chiến lược quốc gia tiến vào kỷ nguyên mới

- Việt Nam hạnh phúc - một hình mẫu phát triển mới

- Đột phá thể chế tạo đà cho đất nước cất cánh

- Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

- Giáo dục cùng kiến tạo và phát triển đất nước

- Giáo dục hạnh phúc mới là điều đáng theo đuổi

- Hai cột cờ trên hai đầu Tây - Bắc

- Nơi phên giậu của Tổ quốc

- Thắp lên ngọn lửa yêu nước trong người trẻ

- Phùng Quang Trung và hành trình "số hóa" lòng yêu nước

- Người canh giữ vùng trời Tổ quốc

- Người con đất Việt mang tri thức về phụng sự Tổ quốc

- Khát vọng khoa học công nghệ của người trẻ Việt

Ngoài ra, ấn phẩm còn có loạt chuyên đề Ngọn cờ y tế tư nhân, cho thấy các chính sách, giải pháp của Đảng, Nhà nước thúc đẩy đầu tư vào dịch vụ y tế nhằm đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước, mang lại sức khỏe và hạnh phúc bền vững cho mọi người dân: Động lực đổi mới y tế; Chuyển mình để phục vụ tốt hơn; Thành tố tất yếu trong hệ sinh thái y tế quốc gia; VNVC và giấc mơ công bằng vắc xin cho người Việt; Tự chủ vắc xin: Nền móng vững chắc cho an ninh y tế và y học công nghệ cao Việt Nam; Hành trình từ chữ "tâm" đến biểu tượng y tế tư nhân;

Chất lượng điều trị là cốt lõi của hạnh phúc…

Ấn phẩm được phát hành ngày 28.8.



