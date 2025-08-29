Cùng vun đắp một Việt Nam hạnh phúc

Việt Nam hạnh phúc là một khái niệm bao trùm, phản ánh khát vọng, giá trị và thành tựu của dân tộc Việt Nam trên hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước kể từ ngày Quốc khánh 2.9.1945.

Hạnh phúc của Việt Nam không chỉ là trạng thái thụ hưởng vật chất, mà còn là sự kết tinh của các giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường, sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội.

Hạnh phúc, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là lý tưởng cao đẹp mà mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc hướng đến: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đó là mục tiêu tối thượng của sự nghiệp cách mạng, là động lực để mỗi người cống hiến, vượt qua khó khăn, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và nhân ái.

Hạnh phúc của Việt Nam gắn liền với độc lập, tự do, sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền, sự hòa hợp giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại.

Trên nền tảng lịch sử hào hùng, văn hóa đa dạng và truyền thống đoàn kết, người Việt Nam đã không ngừng vun đắp cho một xã hội hạnh phúc bằng những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Từ một đất nước nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm cao trên thế giới.

Sau gần 40 năm đổi mới, quy mô kinh tế Việt Nam tăng ngoạn mục, năm 2025 ước đạt 491 tỉ USD, xếp thứ 34 trên thế giới và thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Thu nhập bình quân tính theo đầu người/GDP, nếu như năm 2000 chỉ mới 390 USD, đã tăng lên hơn 4.700 USD vào năm 2024. Khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam so với hầu hết các nước trên thế giới giữa 2 mốc thời gian ấy đã được rút ngắn rất đáng kể. Đó là cơ sở, là động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập cao và xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

Hạnh phúc của Việt Nam còn được thể hiện qua sự phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, mở rộng cơ hội học tập, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi người dân. Giá trị hạnh phúc cũng được khẳng định qua những thành tựu vượt trội trong thể thao, văn hóa, giáo dục, cũng như sự đóng góp của các nhân tài Việt Nam ở trong và ngoài nước vào sự phát triển chung của đất nước.

Việt Nam hạnh phúc còn là hình ảnh của một quốc gia đoàn kết, nghĩa tình, nơi mọi người dân đều có cơ hội phát triển, được tôn trọng, sẻ chia và cùng hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đó là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế, là niềm tự hào về quá khứ, lạc quan về hiện tại và tin tưởng vào tương lai.

Cùng tâm thế ấy, trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm ngày Tết Độc lập, Thanh Niên xuất bản Đặc san Chào mừng ngày Quốc khánh 2.9, với những bài viết tâm huyết của các chuyên gia, nhà văn, nhà báo..., mong muốn không chỉ tôn vinh thành tựu, mà còn truyền cảm hứng về khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, sáng tạo không ngừng của con người Việt Nam; để mỗi thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục chung sức chung lòng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc!