Cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos và em trai

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
09/08/2025 16:33 GMT+7

Cặp đôi tỉ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez vừa yêu cầu em trai của Lauren là Michael Sánchez phải thanh toán hơn 190.000 USD phí pháp lý, phát sinh từ vụ kiện tụng kéo dài nhiều năm giữa hai bên.

Page Six đưa tin ngày 8.8, tại Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ) vào ngày 28.7, Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã đệ đơn yêu cầu Michael Sánchez chi trả 182.374 USD phí luật sư cùng 8.182 USD chi phí pháp lý. Khoản tiền này bao gồm chi phí cho việc thắng kiện trong đơn kiến nghị đặc biệt và yêu cầu thanh toán phí luật sư và chi phí liên quan.

Tranh chấp pháp lý giữa gia đình Jeff Bezos chưa có hồi kết

Phía luật sư của Lauren Sánchez cáo buộc Michael Sánchez đã tiến hành một chiến dịch quấy rối kéo dài nhiều năm nhằm tìm cách ép buộc chị gái và tỉ phú Jeff Bezos chấp nhận một khoản dàn xếp tài chính hoàn toàn vô căn cứ.

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa em trai và vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos - Ảnh 1.

Mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ việc Michael Sanchez bị cáo buộc tiết lộ ảnh, tin nhắn riêng tư của Jeff Bezos và chị gái cho một tờ báo

Ảnh: Instagram laurenwsanchez

Hồ sơ tòa án cho rằng cặp đôi có quyền nhận khoản phí này trong khuôn khổ luật "Anti-SLAPP" - cơ chế cho phép bị đơn bác bỏ sớm các vụ kiện bị coi là không có căn cứ, đồng thời buộc nguyên đơn phải trả phí luật sư. Phía Jeff Bezos mô tả đơn kiện của Michael Sánchez là vô nghĩa và ngay từ đầu đã không có khả năng thắng kiện.

Mâu thuẫn của gia đình này bắt nguồn từ thời điểm Jeff Bezos thông báo ly hôn vợ là nhà văn MacKenzie Scott sau 25 năm chung sống. Khi đó, Page Six tiết lộ Jeff Bezos đã bắt đầu mối quan hệ với Lauren Sánchez, người vẫn đang trong quá trình ly thân với chồng cũ - nhà quản lý tài năng Hollywood Patrick Whitesell.

Vụ việc trở nên căng thẳng khi tờ National Enquirer đe dọa công bố ảnh riêng tư nhạy cảm của Jeff Bezos và Lauren Sánchez. Ngay sau đó, Jeff Bezos đã chủ động công khai mô tả các hình ảnh này trước khi bị báo chí đăng tải. Michael Sánchez phủ nhận việc tiết lộ ảnh nhạy cảm của Jeff Bezos và chị gái, nhưng không bác bỏ việc đã cung cấp các thông tin khác.

The New York Times từng đưa tin Michael Sánchez và American Media đã ký thỏa thuận bảo mật vào ngày 18.10.2018, liên quan tới một số thông tin, hình ảnh và tin nhắn ghi lại mối quan hệ giữa Jeff Bezos và Lauren Sánchez.

Cuộc chiến pháp lý dai dẳng giữa em trai và vợ chồng tỉ phú Jeff Bezos - Ảnh 2.

Lauren Sánchez đã cắt đứt quan hệ và không còn nói chuyện với em trai Michael Sánchez (ở giữa)

Ảnh: John Sciulli

Tháng 2.2020, Michael Sánchez kiện Jeff Bezos tội phỉ báng. Đến tháng 11.2020, Tòa án Thượng thẩm Quận Los Angeles tuyên thắng cho Jeff Bezos, dù sau đó các thủ tục pháp lý vẫn tiếp tục. Năm 2021, Jeff Bezos được bồi hoàn 218.385 USD phí luật sư, nhưng tranh chấp vẫn chưa khép lại.

Trong khi đó, Jeff Bezos và Lauren Sánchez vừa tổ chức đám cưới xa hoa kéo dài 3 ngày tại Venice (Ý), bữa tiệc được cho là tiêu tốn khoảng 50 triệu USD, với sự góp mặt của Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Usher, Sydney Sweeney và Ivanka Trump. Sau hôn lễ, cặp đôi liên tục xuất hiện tại các bữa tiệc khắp châu Âu, gần đây nhất là ở một hộp đêm tại Ibiza (Tây Ban Nha).

Trong một tuyên bố mới đây, Michael Sánchez gọi Jeff Bezos và chị gái mình là "những kẻ dối trá và phản bội", đồng thời chỉ trích hệ thống tư pháp tham nhũng và tự nhận mình đã giành phần thắng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
