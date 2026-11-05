Cuộc sống bình yên của NSƯT Chí Trung sau khi nghỉ hưu

Trên kênh YouTube cá nhân, NSƯT Chí Trung đăng tải đoạn clip ngắn, chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Diễn viên Táo quân cho biết sau quãng thời gian miệt mài với nhiều vai trò như một người nghệ sĩ, đồng nghiệp, người chồng, người cha… thì “giờ là lúc tôi làm vai một người được quyền nghỉ ngơi”.

Ở tuổi 65, NSƯT Chí Trung chọn cuộc sống bình yên, hài lòng với những điều giản dị mà bản thân có được. Theo nam nghệ sĩ, sau khi trải qua những thăng trầm, ông không còn phải áp lực việc chứng minh mình là ai. Diễn viên phim Kiều nữ và đại gia bộc bạch: “Tôi chẳng buồn đâu, tôi đang nhớ lại chính mình của một thời đã xa”.

Hạnh phúc giản dị của NSƯT Chí Trung

Nghệ sĩ Chí Trung thường thực hiện các clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại với khán giả Ảnh: Cắt từ TikTok Nghệ sĩ Chí Trung

Nhìn lại hành trình đã qua, nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã trải qua 45 năm miệt mài với công việc, đi qua nhiều vùng đất khác, gặp gỡ nhiều người để vừa làm việc, vừa kiếm kinh tế để lo cho cuộc sống. “Đó là một dạng hy sinh rất đẹp mà lúc đang làm người ta không gọi đó là hy sinh, mà gọi đó là trách nhiệm của một người quản lý. Và tôi nhận ra một điều rất dịu dàng, những năm tháng đó không mất đi, nó chỉ chuyển từ quan hệ thành kỷ niệm”, ông tâm sự.

Về sự khác nhau trong cuộc sống hiện tại với trước đây, NSƯT Chí Trung thừa nhận: “Ngày xưa tôi bước vào một tỉnh thì có người đón. Bây giờ tôi bước vào một thành phố thì có ký ức đón. Ngày xưa điện thoại reo vì công việc, bây giờ điện thoại im để lòng mình nói chuyện. Không phải vì người ta quên tôi, mà vì vai diễn của tôi trong cuộc đời của họ đã hoàn thành rất đẹp rồi”.

NSƯT Chí Trung chọn “lặng lẽ đi cạnh dòng đời” vì hiểu rằng thế hệ mới cần có không gian của họ. Ông quan niệm: “Tôi hiểu rõ được rằng mối quan hệ đẹp nhất trong tuổi nghỉ hưu là mối quan hệ giữa mình và ký ức của mình. Nó không phản bội, nó không quên, nó không bận. Nó luôn ngồi cạnh tôi trong mỗi buổi chiều. Đó là phần thưởng muộn màng”.

Nghệ sĩ Chí Trung chọn cuộc sống giản dị, bình yên sau khi nghỉ hưu Ảnh: BTC The Enchanted Crossbow

Sau khi nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung vẫn thỉnh thoảng thực hiện các clip khám phá ẩm thực hay chia sẻ quan điểm về cuộc sống, nhận được sự quan tâm của khán giả. Để duy trì sức khỏe tốt, nam diễn viên Táo quân tích cực dậy sớm rèn luyện thể thao thông qua việc chạy bộ hay bơi lội. Nhờ vậy, nam nghệ sĩ giữ vẻ ngoài trẻ trung, phong độ. Ông nói: “Có người hỏi rằng sao tôi nhiều tuổi rồi mà vẫn nhiều năng lượng vậy, một phần vì sức khỏe tốt”.

Bên cạnh đó, NSƯT Chí Trung học cách yêu bản thân, đối xử tốt với bản thân hơn. Theo ông, điều này nghe thì có vẻ dễ nhưng để áp dụng vào cuộc sống không đơn giản. Diễn viên phim Kiều nữ và đại gia quan niệm “người khác làm bạn buồn không đáng sợ, đáng sợ là bạn cho phép họ làm bạn khổ rất lâu” bởi vì “họ nói xong câu nói đấy là xong nhiệm vụ, còn mình thì giữ câu đấy trong đầu, phân tích, diễn giải rồi tự làm khổ mình”.

Từ đó, nam nghệ sĩ chiêm nghiệm: “Đối xử tốt với bản thân là biết nghỉ ngơi khi mệt, biết bỏ qua khi không đáng, biết mỉm cười khi bị hiểu lầm và biết nói kệ. Cuộc đời này đủ áp lực rồi, đừng để chính mình trở thành áp lực lớn nhất của bản thân mình”.