Giải trí Đời nghệ sĩ

Cuộc sống của chàng trai Vĩnh Long 3 lần thi nam vương quốc tế

Thạch Anh
Thạch Anh
18/11/2025 13:57 GMT+7

Sau 3 lần chinh chiến ở đấu trường Manhunt International (Nam vương quốc tế), Vũ Linh thừa nhận cuộc sống của anh có những thay đổi rõ rệt.

Chiều 17.11, Vũ Linh gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công bố Manhunt Vietnam 2025 - cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên tranh tài ở Manhunt International 2026. Trong lần xuất hiện này, chàng trai quê Vĩnh Long (Bến Tre cũ) diện vest lịch lãm, ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai. Ngoài thành tích á vương 4 Manhunt International 2025, trước đó Vũ Linh từng vào top 10 Mister Tourism Universe 2017 và đoạt á vương 4 Mister Grand International 2022.

- Ảnh 1.

Vũ Linh chia sẻ về sự thay đổi sau thành tích á vương 4

ẢNH: BTC

Vũ Linh sau hành trình ở Manhunt International

Là người từng tranh tài ở Manhunt International 2025, Vũ Linh nói anh không ngừng học hỏi, trau dồi để phát triển bản thân. “Tôi mong các thí sinh khi bước chân vào cuộc thi đều thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Tôi cũng hy vọng bản thân có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn chinh phục vị trí cao nhất tại cuộc thi năm nay”, anh nói.

Thành tích á vương tại Manhunt International 2025 mở ra cho Vũ Linh nhiều cơ hội trong nghề. Không chỉ góp mặt ở nhiều sàn diễn thời trang, chàng trai 9X còn đảm nhận vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi nhan sắc. Nhìn lại hành trình đó, người mẫu quê Vĩnh Long khẳng định bản thân không tiếc nuối vì đã cố gắng hết sức để hoàn thiện hơn qua từng ngày.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Vũ Linh theo đuổi hình ảnh thanh lịch, ghi điểm bởi hình thể săn chắc

ẢNH: FBNV

“Hoạt động người mẫu từ năm 2017 tới giờ, tôi không ngừng học hỏi để phát triển và gặt hái cho bản thân khá nhiều danh hiệu. Tôi hy vọng các bạn thí sinh khi bước chân vào cuộc thi Manhunt Vietnam đều thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có như catwalk, tinh thần làm việc nghiêm túc”, anh nói.

Tại sự kiện, khi được hỏi về việc có hài lòng với danh hiệu hiện tại, Vũ Linh thẳng thắn chia sẻ: “Trước đây, tôi từng nói rằng cờ trong tay ai nấy phất. Tôi nghĩ là cơ hội đến thì phải nắm bắt, bản thân tôi cũng có nhiều tham vọng. Như chị Hương Giang đã có danh hiệu rồi và chị cũng muốn chinh chiến và nhận vị trí cao hơn. Nên nếu đúng thời điểm và phù hợp thì tôi vẫn sẽ tiếp tục thử sức”.

- Ảnh 4.

Vũ Linh cùng ban tổ chức Manhunt Vietnam nỗ lực tìm kiếm ứng viên phù hợp cho cuộc thi quốc tế

ẢNH: BTC

Vũ Linh chia sẻ thêm sau 3 lần chinh chiến quốc tế, anh rút cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý báu. Với danh hiệu Á vương 4 Manhunt International, cuộc sống của nam người mẫu dường như sang trang. “Sau cuộc thi, tôi có nhiều show và làm giám khảo nhiều cuộc thi. Vấn đề cát sê thì cũng tương đương với danh hiệu mà tôi đang có”, anh bật mí.

Nam người mẫu bộc bạch thêm anh vừa ký hợp đồng làm giám khảo với cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, giá trị lên đến 2.000 USD. “Tôi nghĩ đó cũng là động lực lớn nhất của mình trong quá trình làm nghề. Mong các thí sinh xem đó là nguồn động viên để nỗ lực hơn trong cuộc thi, qua đó mở ra cơ hội tiến xa và chạm đến những đấu trường quốc tế”, anh nhắn nhủ.

Manhunt Vietnam được tổ chức nhằm tìm kiếm ứng viên tranh tài ở Manhunt International 2026. Theo ban tổ chức, các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp họ thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỉ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 16.12, tại Đồng Nai.

Được trao cơ hội thi Manhunt International, người mẫu Vũ Linh đặt mục tiêu giành chiến thắng. Hiện anh đang tích cực chuẩn bị cho hành trình 'mang chuông đi đánh xứ người'.

